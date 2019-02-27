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Главная проблема в стране - правила ношения ак калпака?

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- Екатерина Улитина
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Депутаты Жогорку Кенеша обсуждают законопроект о придании головному убору ак калпак статуса национального символа.

Инициатор законопроекта Экмат Байбакпаев среди прочего предлагает штрафовать граждан, которые проявляют неуважение к национальному головному убору.

Мужчины-депутаты задумались о деталях законопроекта. К примеру, Бактыбек Турусбеков поинтересовался, будет ли считаться надругательством посещение бани в ак калпаке. Автор законопроекта уверен, что столь вольное обращение с национальным головным убором недопустимо.

Торобай Зулпукаров решил, что почетного отношения достоин не только мужской головной убор ак калпак, но и женский - элечек. Он предложил включить в законопроект и его.

Женщины, между тем, к законопроекту не прониклись симпатией. Гульшат Асылбаева заявила, что законопроект по своей сути не является законом, так как носит скорее рекомендательный характер, и не дает четких определений. Кроме того, некоторые его нормы, например, запрет на ввоз импортных ак калпаков, нарушают международные договоры и обязательства Кыргызстана.

- Нельзя заставить любить национальную культуру. Тазабек Икрамов прав, если мы хотим, чтобы люди уважали свою страну, нам нужно начинать с себя, своим примерам показывать отношение к национальным символам, - сказала Асылбаева.

Эльвира Сурабалдиева попеняла коллегам, что они обсуждают ак калпак и правила его ношения, когда в стране множество нерешенных экономических и социальных проблем.

- Мы зовем к себе туристов и тут же отпугиваем их штрафами, - добавила она.

В итоге депутаты завершили обсуждение и решили вынести законопроект на голосование в первом чтении.


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URL: https://www.vb.kg/376963
Теги:
законопроект, Гюльшат Асылбаева, Тазабек Икрамов, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Эльвира Сурабалдиева, Экмат Байбакпаев, Гульшат Асылбаева, Бактыбек Турусбеков, Торобай Зулпукаров
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Комментарии
Баха
27.02.2019, 15:35

Наши депутаты странные. Если хотят повысить культуру народа и заинтересованы в повышении патриотических чувств и уважении к национальным головным уборам разве нужно принимать законы? Надо работать посредством масс медиа. Создавать программы и тв-передачи интересные на данную тему, воспитывать и прививать любовь к нац.одежде с детства. А они законами хотят заставить... Ну примите закон и что? Тут даже штрафы за нарушениее ПДД  и плевки не могут заставить оплатить, а они демагогию очередную разводят. 

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