Кыргызстанский дзюдоист Данияр Мелисов завоевал золотую медаль чемпионата мира среди юниоров до 21 года, который проходил с 19 по 21 ноября в Ташкенте (Узбекистан). Об этом сообщает Государственное агентство физической культуры и спорта КР.

Спортсмен выступил в весовой категории до 90 кг. На пути к финалу он одержал победы над представителями Литвы, Италии, Украины, Египта и Грузии.

В решающей схватке Мелисов встретился с представителем Турции Эмиром Селимом Ари. За 23 секунды до окончания поединка кыргызстанский дзюдоист заработал решающую оценку "юко" и стал чемпионом мира.

Золотая медаль Мелисова стала второй наградой сборной Кыргызстана на этом первенстве. Ранее Жанар Жолдошева завоевала серебро в весовой категории до 57 кг.

По итогам чемпионата сборная Кыргызстана с одной золотой и одной серебряной медалями заняла шестое место в общем медальном зачёте.