Погода
$ 69.65 - 69.81
€ 79.01 - 79.79

Март в Кыргызстане будет теплее обычного

598  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Прогноз климатических условий в зонах земледелия и пастбищ дает Министерство чрезвычайных ситуаций КР.

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1…1,5º выше климатической нормы и составит 4…7°тепла, в Кеминской долине и в предгорных районах 1...3° тепла.

Самые низкие значения температуры воздуха возможны в первой декаде месяца, в отдельные дни ожидается понижение температуры воздуха ночью до -3...-8º мороза, днем до 0...5º тепла. В большинстве дней месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0...-5°мороза до 2...7° тепла, днем от 8...13° до 15...20°тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (в Чуйской долине 43-56 мм, в предгорных районах 30-52 мм).**

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ТАЛАССКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1…1,5º вышеклиматической нормы и составит 3…5°тепла.

В начале месяца в отдельные дни возможно понижение температуры воздуха ночью до -4...-9° мороза, днем до 0...5° тепла.В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0...-5° мороза до 1...6° тепла, днем от 7...12° до 14...19°тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (35-37 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ОШСКОЙ, ДЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ И БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1…1,5º выше климатической нормы и составит 7…9°, в предгорных районах 3…5°тепла.

В начале месяца в отдельные дни возможно понижение температуры воздуха ночью до 0...-5° мороза, днем до 1...6° тепла. В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0...5° до 6...11° тепла, днем от 10...15°до 16...21°тепла.

В предгорных районахв течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -2 мороза...+3°тепла до 4...9° тепла, днем от 7...12° до 13...18°тепла.

Месячное количество осадков ожидается больше нормы (26-91 мм, в предгорных районах 34-122 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1…1,5º вышеклиматической нормы и составит 2…4° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -2...-7° мороза до 1…6º тепла, днем от 0...5° до 6…11º тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (5-16 мм, по востоку 29-35 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1…1,5º вышеклиматической нормы и составит 0…2°, в Кочкорском районе 1...3°тепла.

Наиболее низкие значения температуры воздуха ожидаются в первой половине месяца, ночью -6...-11° мороза, днем 0…5° тепла. Во второй половине месяца ожидается повышение температуры воздуха ночью до 0...-5° мороза, днем до 3...8°тепла, в Кочкорском районе до10...15° тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (20-35 мм).

Зона пастбищ:

АЛАЙСКАЯ ДОЛИНА

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит около -7...-9° мороза.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от-7...-12ºдо -15…-20º мороза, днем от -3…-8º мороза до 0...5 теплаº.

Месячное количество осадков ожидается больше нормы (32-34 мм).

СУУСАМЫРСКАЯ ДОЛИНА

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1...1,5º выше климатической нормы и составит -7...-9° мороза.

Наиболее низкие значения температуры воздуха ожидаются в первой половине месяца, ночью -18...-23°, днем -1…-6° мороза. Во второй половине месяца ожидается повышение температуры воздуха ночью до -3...-8° мороза, днем до 3...8°тепла.

Месячное количество осадков ожидается больше нормы (23-25мм).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376964
Теги:
МЧС, погода, Кыргызстан, прогноз погоды
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  