Март в Кыргызстане будет теплее обычного

Прогноз климатических условий в зонах земледелия и пастбищ дает Министерство чрезвычайных ситуаций КР.

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1…1,5º выше климатической нормы и составит 4…7°тепла, в Кеминской долине и в предгорных районах 1...3° тепла.

Самые низкие значения температуры воздуха возможны в первой декаде месяца, в отдельные дни ожидается понижение температуры воздуха ночью до -3...-8º мороза, днем до 0...5º тепла. В большинстве дней месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0...-5°мороза до 2...7° тепла, днем от 8...13° до 15...20°тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (в Чуйской долине 43-56 мм, в предгорных районах 30-52 мм).**

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ТАЛАССКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1…1,5º вышеклиматической нормы и составит 3…5°тепла.

В начале месяца в отдельные дни возможно понижение температуры воздуха ночью до -4...-9° мороза, днем до 0...5° тепла.В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0...-5° мороза до 1...6° тепла, днем от 7...12° до 14...19°тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (35-37 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ОШСКОЙ, ДЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ И БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1…1,5º выше климатической нормы и составит 7…9°, в предгорных районах 3…5°тепла.

В начале месяца в отдельные дни возможно понижение температуры воздуха ночью до 0...-5° мороза, днем до 1...6° тепла. В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0...5° до 6...11° тепла, днем от 10...15°до 16...21°тепла.

В предгорных районахв течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -2 мороза...+3°тепла до 4...9° тепла, днем от 7...12° до 13...18°тепла.

Месячное количество осадков ожидается больше нормы (26-91 мм, в предгорных районах 34-122 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1…1,5º вышеклиматической нормы и составит 2…4° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -2...-7° мороза до 1…6º тепла, днем от 0...5° до 6…11º тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (5-16 мм, по востоку 29-35 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1…1,5º вышеклиматической нормы и составит 0…2°, в Кочкорском районе 1...3°тепла.

Наиболее низкие значения температуры воздуха ожидаются в первой половине месяца, ночью -6...-11° мороза, днем 0…5° тепла. Во второй половине месяца ожидается повышение температуры воздуха ночью до 0...-5° мороза, днем до 3...8°тепла, в Кочкорском районе до10...15° тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (20-35 мм).

Зона пастбищ:

АЛАЙСКАЯ ДОЛИНА

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит около -7...-9° мороза.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от-7...-12ºдо -15…-20º мороза, днем от -3…-8º мороза до 0...5 теплаº.

Месячное количество осадков ожидается больше нормы (32-34 мм).

СУУСАМЫРСКАЯ ДОЛИНА

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1...1,5º выше климатической нормы и составит -7...-9° мороза.

Наиболее низкие значения температуры воздуха ожидаются в первой половине месяца, ночью -18...-23°, днем -1…-6° мороза. Во второй половине месяца ожидается повышение температуры воздуха ночью до -3...-8° мороза, днем до 3...8°тепла.

Месячное количество осадков ожидается больше нормы (23-25мм).