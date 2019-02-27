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Школьник погиб, упав после драки со скалы

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- Екатерина Улитина
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В Ноокатском районе Джалал-Абадской области в овраге на окраине села Масы найдено тело 9-классника. Об этом VB.KG сообщает пресс-служба УВД района.

По их данным, тело было обнаружено около 8 часов вечера 24 февраля. Сотрудники милиции зарегистрировали факт в ЕРПП и опросили возможных свидетелей.

Погибшим оказался 15-летний ученик 9 класса. По предварительным данным, 23 февраля подросток сорвался в овраг с 10-метровой высоты. В результате падения он получил открытый перелом голени, вероятно, потерял сознание и не смог позвать на помощь.

По предварительным данным, смерть могла наступить из-за переохлаждения.

В правоохранительных органах отметили, что накануне школьник с друзьями праздновал 23 февраля, после вечеринки между ними и старшими ребятами произошел конфликт и драка.

Вопрос, как так вышло, почему после падения парня никто не позвал на помощь или не попытался оказать ее - пока что остается без ответа.


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URL: https://www.vb.kg/376965
Теги:
дети, Джалал-Абадская область, несовершеннолетние, убийство, школа, труп, Кыргызстан
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