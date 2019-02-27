Погода
$ 69.65 - 69.81
€ 79.01 - 79.79

Минтранс решил взять под контроль все такси. В том числе и частников

830  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство транспорта и дорог вынесло проект на общественные обсуждения обязательную регистрацию всех такси в соответствии с пунктом 12 статьи 13 Закона Кыргызской Республики "Об автомобильном транспорте". Проектом предлагается регистрация автоперевозчиков в Агентстве автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики

В соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об автомобильном транспорте", такси - легковой автомобиль, предназначенный для автомобильной перевозки пассажиров и багажа, оборудованный таксометром, имеющий соответствующие отличительные знаки.

В свою очередь в Правилах организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Кыргызской Республике, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 сентября 2013 года № 519 не было указано обязательность оборудования легковых такси таксометрами, а также в терминах не отражено понятие "таксометр".В этой связи проектом предлагается ввести Правила в соответствие с Законом КР "Об автомобильном транспорте", а также разъяснить что такое "таксометр".

В соответствии с пунктом 12 статьи 13 Закона Кыргызской Республики "Об автомобильном транспорте", уполномоченный государственный орган в области транспорта ведет реестр (перечень) автоперевозчиков и станционных сооружений.

Также пунктом 108 Правил указано, что автомобиль, используемый в качестве такси, должен быть оформлен опознавательными знаками такси. Однако нет четких описаний, требований и размеров к опознавательным знакам такси. В связи с этим, для устранения пробела в Правилах вводятся понятия отличительные знаки такси (какие предметы относятся к опознавательным знакам такси, их параметры) и требования к их установке в легковом автомобиле такси.

На сегодняшний день по действующему законодательству лица, занимающиеся частным извозом граждан, работают на основе патента, приобретенного в налоговой службе по месту жительства. При этом никаких препятствий и требований для водителя по получению патента на частную индивидуальную деятельность в виде извоза граждан не существует, в связи, с чем все лица, имеющие в пользовании автотранспорт, могут позволить себе заниматься перевозками пассажиров.

В то же время указанными лицами не соблюдаются требования, предусмотренные в Законе Кыргызской Республики "Об автомобильном транспорте" и Правилах, в части обеспечения безопасности перевозок пассажиров. В связи с этим,в соответствии с пунктом 12 статьи 13 Закона Кыргызской Республики "Об автомобильном транспорте", проектом предлагается регистрация автоперевозчиков в Агентстве автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики.Целью регистрации является ведение учета автоперевозчиков и улучшение налогового администрирования транспортных услуг органами налоговых служб, обеспечение соблюдения водителями легковых такси законодательства Кыргызской Республики в области транспорта.

Все такси должны быть оборудованы таксометром и опознавательными знаками - фонарем на крыше автомобиля и цветографической схемой, представляющей собой композицию из девяти квадратов размером 150×150 миллиметров контрастного цвета (черно-белый, черно-желтый), расположенных в шахматном порядке. Таксисты, прошедшие регистрацию, получат талон, который следует поместить в правом верхнем углу ветрового стекла.

Аналогичные нормы по упорядочению деятельности легковых такси существует в соседних государствах, таких как Россия, Белоруссия, Казахстан, Украина, а в некоторых из них даже деятельность легковых такси лицензируется, предъявляются более жесткие требования к отличительным знакам (обязывают автомобиль покрасить под единый цвет).

Учитывая социальное положение граждан, осуществляющих перевозки пассажиров легковыми такси, вводится только требования по части обеспечения безопасности движения и жизни, здоровья пассажиров.

Данная инициатива была разработана на основе обращений автоперевозчиков, а также решения Совета безопасности по обеспечению безопасности дорожного движения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376967
Теги:
ГНС, Минтранском, законопроект, лицензия, налоги, Кыргызстан, налоги в Кыргызстане, такси
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  