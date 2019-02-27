Минтранс решил взять под контроль все такси. В том числе и частников

Министерство транспорта и дорог вынесло проект на общественные обсуждения обязательную регистрацию всех такси в соответствии с пунктом 12 статьи 13 Закона Кыргызской Республики "Об автомобильном транспорте". Проектом предлагается регистрация автоперевозчиков в Агентстве автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики

В соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об автомобильном транспорте", такси - легковой автомобиль, предназначенный для автомобильной перевозки пассажиров и багажа, оборудованный таксометром, имеющий соответствующие отличительные знаки.

В свою очередь в Правилах организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Кыргызской Республике, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 сентября 2013 года № 519 не было указано обязательность оборудования легковых такси таксометрами, а также в терминах не отражено понятие "таксометр".В этой связи проектом предлагается ввести Правила в соответствие с Законом КР "Об автомобильном транспорте", а также разъяснить что такое "таксометр".

В соответствии с пунктом 12 статьи 13 Закона Кыргызской Республики "Об автомобильном транспорте", уполномоченный государственный орган в области транспорта ведет реестр (перечень) автоперевозчиков и станционных сооружений.

Также пунктом 108 Правил указано, что автомобиль, используемый в качестве такси, должен быть оформлен опознавательными знаками такси. Однако нет четких описаний, требований и размеров к опознавательным знакам такси. В связи с этим, для устранения пробела в Правилах вводятся понятия отличительные знаки такси (какие предметы относятся к опознавательным знакам такси, их параметры) и требования к их установке в легковом автомобиле такси.

На сегодняшний день по действующему законодательству лица, занимающиеся частным извозом граждан, работают на основе патента, приобретенного в налоговой службе по месту жительства. При этом никаких препятствий и требований для водителя по получению патента на частную индивидуальную деятельность в виде извоза граждан не существует, в связи, с чем все лица, имеющие в пользовании автотранспорт, могут позволить себе заниматься перевозками пассажиров.

В то же время указанными лицами не соблюдаются требования, предусмотренные в Законе Кыргызской Республики "Об автомобильном транспорте" и Правилах, в части обеспечения безопасности перевозок пассажиров. В связи с этим,в соответствии с пунктом 12 статьи 13 Закона Кыргызской Республики "Об автомобильном транспорте", проектом предлагается регистрация автоперевозчиков в Агентстве автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики.Целью регистрации является ведение учета автоперевозчиков и улучшение налогового администрирования транспортных услуг органами налоговых служб, обеспечение соблюдения водителями легковых такси законодательства Кыргызской Республики в области транспорта.

Все такси должны быть оборудованы таксометром и опознавательными знаками - фонарем на крыше автомобиля и цветографической схемой, представляющей собой композицию из девяти квадратов размером 150×150 миллиметров контрастного цвета (черно-белый, черно-желтый), расположенных в шахматном порядке. Таксисты, прошедшие регистрацию, получат талон, который следует поместить в правом верхнем углу ветрового стекла.

Аналогичные нормы по упорядочению деятельности легковых такси существует в соседних государствах, таких как Россия, Белоруссия, Казахстан, Украина, а в некоторых из них даже деятельность легковых такси лицензируется, предъявляются более жесткие требования к отличительным знакам (обязывают автомобиль покрасить под единый цвет).

Учитывая социальное положение граждан, осуществляющих перевозки пассажиров легковыми такси, вводится только требования по части обеспечения безопасности движения и жизни, здоровья пассажиров.

Данная инициатива была разработана на основе обращений автоперевозчиков, а также решения Совета безопасности по обеспечению безопасности дорожного движения.