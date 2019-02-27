Суд не удовлетворил иск Атамбаева к адвокатам Текебаева

Городской суд Бишкека отменил решение первой инстанции по иску экс-президента Атамбаева к адвокатам Омурбека Текебаева Таалайгуль Токтакуновой и Канатбеку Азизу.

По решению суда, дело по новым обстоятельствам будет отправлено на пересмотр.

Отметим, ранее Октябрьский районный суд удовлетворил иск экс-президента Атамбаева и взыскал с ответчиков 10 миллионов сомов. На имущество и зарплату Таалайгуль Токтакуновой наложили арест. Обоим юристам запретили выезжать из страны.

В начале этого года из зарплаты Таалайгуль Токтакуновой было взыскано в пользу экс-президента 100 тысяч сомов.

Поводом к иску стало выступление на пресс-конференции адвокатов Таалайгуль Токтакуновой и Канатбека Азиза о том, что груз упавшего самолета на поселок Дача-СУ принадлежал семье Атамбаева.

Будет ли экс-президент отстаивать свою позицию в суде дальше, неизвестно. От его представителей пока никакой информации по этому поводу нет.