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Суд не удовлетворил иск Атамбаева к адвокатам Текебаева

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- Бакыт Стамов
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Городской суд Бишкека отменил решение первой инстанции по иску экс-президента Атамбаева к адвокатам Омурбека Текебаева Таалайгуль Токтакуновой и Канатбеку Азизу.

По решению суда, дело по новым обстоятельствам будет отправлено на пересмотр.

Отметим, ранее Октябрьский районный суд удовлетворил иск экс-президента Атамбаева и взыскал с ответчиков 10 миллионов сомов. На имущество и зарплату Таалайгуль Токтакуновой наложили арест. Обоим юристам запретили выезжать из страны.

В начале этого года из зарплаты Таалайгуль Токтакуновой было взыскано в пользу экс-президента 100 тысяч сомов.

Поводом к иску стало выступление на пресс-конференции адвокатов Таалайгуль Токтакуновой и Канатбека Азиза о том, что груз упавшего самолета на поселок Дача-СУ принадлежал семье Атамбаева.

Будет ли экс-президент отстаивать свою позицию в суде дальше, неизвестно. От его представителей пока никакой информации по этому поводу нет.


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URL: https://www.vb.kg/376969
Теги:
авиакатастрофа, президент, суд, Кыргызстан, экс-президент, Алмазбек Атамбаев, Омурбек Текебаев
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