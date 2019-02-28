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Любит ли президент Жээнбеков варенье из каперсов?

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- Екатерина Улитина
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Второй день в Бишкеке проходит конференция "Кыргызская республика: национальный диалог по региональному развитию". Поучаствовать приехали не меньше сотни глав айыл окмоту, акимов районов и депутатов местных кенешей. Важность мероприятия подчеркивал тот факт, что на открытие приехал сам глава государства.

Сооронбай Жээнбеков в своей речи много говорил о защите бизнесменов. Просил местных чиновников прекратить "доить" предпринимателей, которые не успели еще толком начать работать. Президент так старался объяснить региональным чиновникам, что бизнесу нужно время и поддержка от государства, что сравнил предпринимателей с коровами. Дескать, вы их сначала, накормите, позаботьтесь, а потом и требуйте молока, то есть налогов.

Пока Сооронбай Жээнбеков проводил для местных чиновников ускоренный курс МВА и зоотехники, те самые почти священные коровы кыргызской экономики, то есть бизнесмены стояли в фойе, заботливо разложив на прилавках продукцию, выращенную, сшитую и упакованную в регионах Кыргызстана.

Еще несколько лет назад отечественные производители выкладывали на подобных мероприятиях горки фруктов и овощей, мед и изделия из войлока. Переработкой почти никто не занимался. Теперь они явно подтянулись, научились не только выращивать, но и перерабатывать продукты – на банках томатной пасты, варенья, соков, кукурузы, горошка и фасоли все чаще можно заметить надпись "Сделано в KG".

Несмотря на представленное гастрономическое разнообразие в фойе филармонии, Сооронбай Жээнбеков не стал останавливаться, видимо опаздывая на основное мероприятие. Он быстро прошел мимо еще живого осетра из Кара-Балты и даже не взглянул на уникальное варенье из каперсов, которое производят в Ошской области и которое, между прочим, имеет успех в странах СНГ и Европы. Винить главу государства в этом сложно - в зале его появления ждали сотни граждан, тех же бизнесменов и представителей СМИ. И не исключено, что "пробники" всей представленной продукции президенту все же передали. Что именно ему понравилось особо, можно только гадать.

Зато на следующий день премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев уделил время предпринимателям. Он долго не мог отойти от витрины с отечественными подгузниками. Пару лет назад их стали производить на СЭЗ Бишкека. Глава правительства во всех подробностях выяснял, откуда завозят сырье, сколько стоит продукция, и нет ли у бизнесменов проблем с распространением. Даже потрогал хлопчатобумажную ткань, оценивая качество. А вот кыргызский мед пробовать отказался наотрез, ограничившись вопросами о состоянии отрасли.

Главная проблема всех предпринимателей в Кыргызстане – слишком маленькие объемы производства. Многие бизнесмены не могут выйти даже на рынки Бишкека и Чуйской области, не говоря уже об экспортных поставках.

К примеру, предприниматель Азамат Жутанов из Ошской области оборудовал свои теплицы современной системой отопления, которая автоматически регулирует температурный режим. В результате его огурцы и помидоры вырастают вкусными и душистыми. Но бишкекчане попробовать их не смогут – предприниматель выращивает их слишком мало и не может покрыть объем, требуемый в торговых сетях. Зато китайские, узбекские, российские и казахские конкуренты активно этим пользуются, побеждая отечественных производителей на их же рынке.

Но, возможно, после этой встречи в филармонии ситуация в этой отрасли изменится.


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URL: https://www.vb.kg/376971
Теги:
Европа, кредит, промышленность, СНГ, экспорт, Кыргызстан, экономика, Мухамметкалый Абулгазиев, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Бакыт
28.02.2019, 16:49

Дуэт ветер перемен для наших предприимчивых фермеров, браво Президенту... Пришло время малому бизнесу поднять головы и не боятся бюрократии...

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Жалоба модератору
Шербек
28.02.2019, 17:58

Мммм непонятно и что? 

0
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Жалоба модератору
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