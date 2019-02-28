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Задержаны подозреваемые в продаже ребенка

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- ВБ
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27 февраля 2019 года в УВД Первомайского района г. Бишкек поступило сообщение о том, что неизвестная женщина пытается продать своего ребенка. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района г. Бишкек по ст. 171 (Торговля людьми) УК КР.

В ходе проведения оперативно-следственных действий сотрудниками УВД Первомайского района г. Бишкек при контрольной закупке с поличным была задержана гр. М.Н. 1988 г.р., а также соучастницы, Т.Ж., 1969 г.р. и Б.А.1993 г.р.

На основании ст. 98 УПК Кыргызской Республики задержанные лица водворены в ИВС ГУВД г. Бишкек. Начато досудебное производство.


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URL: https://www.vb.kg/376978
Теги:
торговля, торговля людьми, Бишкек, ГУВД, ИВС
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