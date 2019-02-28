Задержаны подозреваемые в продаже ребенка

27 февраля 2019 года в УВД Первомайского района г. Бишкек поступило сообщение о том, что неизвестная женщина пытается продать своего ребенка. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района г. Бишкек по ст. 171 (Торговля людьми) УК КР.

В ходе проведения оперативно-следственных действий сотрудниками УВД Первомайского района г. Бишкек при контрольной закупке с поличным была задержана гр. М.Н. 1988 г.р., а также соучастницы, Т.Ж., 1969 г.р. и Б.А.1993 г.р.

На основании ст. 98 УПК Кыргызской Республики задержанные лица водворены в ИВС ГУВД г. Бишкек. Начато досудебное производство.