Канатбек Исаев спровоцировал конфликт между Кыргызстаном и Казахстаном?

Незаконную смену руководства Федерации кок-бору Кыргызстана инициировал именно депутат Канатбек Исаев. Об этом редакции VB.KG заявил уже теперь уже бывший руководитель отечественной федерации Жыргалбек Саматов.

По его словам, депутат также ответственен за конфликт между Кыргызстаном и Казахстаном по поводу правил игры в кок-бору.

- Именно Канатбек Исаев когда-то передал документы и первый оригинал печати Международной федерации кок-бору Казахстану. По этой причине наши соседи стали вести самостоятельную политику. Точнее создали у себя Всемирную ассоциацию кокпара, хотя существует Международная федерация кок-бору, правила которой утверждены странами мира, в том числе и Казахстаном. Надо сказать спасибо основателю федерации Болоту Шерниязову (Болот Шер, - прим. ред.), что он свидетельство регистрации организации не отдал Исаеву. Мы на основании этого вновь получили в Минюсте печать-дубликат. А после того, как мы провели здесь Конгресс, то там и выяснилось насчет Канатбека Исаева, - сказал Саматов.

Кроме этого, экс-глава федерации кок-бору КР пояснил, почему он свое снятие с должности руководителя организации считает незаконным.

- Я не держусь за этот пост, но все надо было провести в рамках закона. Сам я находился в командировке, прилетаю, и меня уже ставят перед фактом. Но так ведь не делается. Надо заранее все готовить. В первую очередь уведомить регионы, которые в свою очередь избирают делегатов. Сами делегаты должны заранее получить вопросы, которые будут рассматриваться на съезде, чтобы они тоже могли подготовиться. А так - вечером сказали и утром провели съезд. И с критикой в мой адрес я не согласен. Я старался действовать в рамках закона, чтобы отстоять наши интересы и правила игры. Точнее, отстоять интересы Международной федерации кок-бору, в том числе и федерации Кыргызстана. Поэтому я не согласен, что из меня сделали крайнего. Ну не дала бы результатов поездка в Астану. Так как я считаю, что надо было решать вопрос правил игры путем переговоров, - добавил Жыргалбек Алимбаевич.

Напомним, новым президентом федераций кок-бору Кыргызстана стал генеральный директор ОАО "Северэлектро" Искендер Кадыркулов. По данным СМИ, причиной отставки предыдущего главы федерации Жыргалбека Саматова стало отсутствие представителей Кыргызстана в Астане на заседании мировой ассоциации по кокпару, где были приняты новые правила игры.

Основателем и первым главой федерации кок-бору является экс-депутат Болот Шерниязов (Болот Шер). После него должность занимал депутат Канатбек Исаев, которого в 2017 году сменил экс-советник президента Икрамжан Илмиянов.

Международная федерация кок-бору была создана 9 ноября 2001 года. Основателями являются Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. После присоединились Китай, Россия и Афганистан. По квоте президентом организации стал Кайрат Сатыбалдыулы (Казахстан), а должность генерального секретаря занимал представитель Кыргызстана.

Позже племянник президента Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы стал почётным президентом Ассоциации национальных видов спорта Казахстана, организация которой, по словам Жыргалбека Саматова, инициировала новые правила в кок-бору, вызвавшие конфликт.