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Канатбек Исаев спровоцировал конфликт между Кыргызстаном и Казахстаном?

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- Бакыт Стамов
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Незаконную смену руководства Федерации кок-бору Кыргызстана инициировал именно депутат Канатбек Исаев. Об этом редакции VB.KG заявил уже теперь уже бывший руководитель отечественной федерации Жыргалбек Саматов.

По его словам, депутат также ответственен за конфликт между Кыргызстаном и Казахстаном по поводу правил игры в кок-бору.

- Именно Канатбек Исаев когда-то передал документы и первый оригинал печати Международной федерации кок-бору Казахстану. По этой причине наши соседи стали вести самостоятельную политику. Точнее создали у себя Всемирную ассоциацию кокпара, хотя существует Международная федерация кок-бору, правила которой утверждены странами мира, в том числе и Казахстаном. Надо сказать спасибо основателю федерации Болоту Шерниязову (Болот Шер, - прим. ред.), что он свидетельство регистрации организации не отдал Исаеву. Мы на основании этого вновь получили в Минюсте печать-дубликат. А после того, как мы провели здесь Конгресс, то там и выяснилось насчет Канатбека Исаева, - сказал Саматов.

Кроме этого, экс-глава федерации кок-бору КР пояснил, почему он свое снятие с должности руководителя организации считает незаконным.

- Я не держусь за этот пост, но все надо было провести в рамках закона. Сам я находился в командировке, прилетаю, и меня уже ставят перед фактом. Но так ведь не делается. Надо заранее все готовить. В первую очередь уведомить регионы, которые в свою очередь избирают делегатов. Сами делегаты должны заранее получить вопросы, которые будут рассматриваться на съезде, чтобы они тоже могли подготовиться. А так - вечером сказали и утром провели съезд. И с критикой в мой адрес я не согласен. Я старался действовать в рамках закона, чтобы отстоять наши интересы и правила игры. Точнее, отстоять интересы Международной федерации кок-бору, в том числе и федерации Кыргызстана. Поэтому я не согласен, что из меня сделали крайнего. Ну не дала бы результатов поездка в Астану. Так как я считаю, что надо было решать вопрос правил игры путем переговоров, - добавил Жыргалбек Алимбаевич.

Напомним, новым президентом федераций кок-бору Кыргызстана стал генеральный директор ОАО "Северэлектро" Искендер Кадыркулов. По данным СМИ, причиной отставки предыдущего главы федерации Жыргалбека Саматова стало отсутствие представителей Кыргызстана в Астане на заседании мировой ассоциации по кокпару, где были приняты новые правила игры.

Основателем и первым главой федерации кок-бору является экс-депутат Болот Шерниязов (Болот Шер). После него должность занимал депутат Канатбек Исаев, которого в 2017 году сменил экс-советник президента Икрамжан Илмиянов.

Международная федерация кок-бору была создана 9 ноября 2001 года. Основателями являются Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. После присоединились Китай, Россия и Афганистан. По квоте президентом организации стал Кайрат Сатыбалдыулы (Казахстан), а должность генерального секретаря занимал представитель Кыргызстана.

Позже племянник президента Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы стал почётным президентом Ассоциации национальных видов спорта Казахстана, организация которой, по словам Жыргалбека Саматова, инициировала новые правила в кок-бору, вызвавшие конфликт.


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URL: https://www.vb.kg/376980
Теги:
Болот Шер, Жыргалбек Саматов, Казахстан, кок-бору, Канатбек Исаев, Кыргызстан
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Комментарии
Тунгуч
28.02.2019, 14:36

Любое прикосновение к любому делу....оставляет .....

0
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Жалоба модератору
Тунгуч
28.02.2019, 14:48

Всем на заметку: читайте все что подписываете! Казахи могли написать что мы им должны все тай казаны привезти что мы отучились играть с ними...а научились бросать муляж в верёвочный круг...как детей обвели...

0
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Жалоба модератору
Кыргыз
28.02.2019, 14:52

Кок-Бору наша игра и наши правила которые передавалось нам из пакон-веков, Кок-Бору были и есть наша игра что бы там не делали. И нет народа которые играли бы лучше Кыргызов.

+1
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Жалоба модератору
реалист
28.02.2019, 15:17

Почему Исаев до сих пор депутат, на него ведь уголовное дело заведено?

+3
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Жалоба модератору
Болот
28.02.2019, 15:18

Тут просто идет очернение Каната Исаева, почему наши чинуши просто так не уходить с работы это его наследство, Канат Исаева там не упомянули наверное.

-1
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Жалоба модератору
Анипа
28.02.2019, 15:18

Саматов оз постунан кетип жатып, баткак чачып кетейин десе керек

0
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Жалоба модератору
Qz
28.02.2019, 15:48

Кыргыз

Кок-Бору наша игра и наши правила которые передавалось нам из пакон-веков, Кок-Бору были и есть наша игра что бы там не делали. И нет народа которые играли бы лучше Кыргызов.

_______________________________________

У народа нет национальной идеи, нет экономики, гордиться нечем. Остается только гордиться дикой игрой и ак калпаком. В стране нет проблем кроме как носить ак калпак и доказывать с пеной у рта что эта дикая игра киргизская а не казахская

+3
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Жалоба модератору
Тунгуч
28.02.2019, 16:02

Читайте документы...что написанное пером то не отрубиш топором! Читайте....читайте до обрящите!

0
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Жалоба модератору
Биткоин
28.02.2019, 16:12

Канат Исаев еще тот коррупционер,правильнее сказать он продал это кресло,как и печать. Он замешан в контрабанде,продаже земли. Его надо изолировать от общества.

+1
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Жалоба модератору
Чили
28.02.2019, 16:28

А с Исаевым сидит Самаев Урмат. Они оба коррупционеры #1. Все что можно продали в Токмаке и у государства в общем. КОНТРАБАНДИСТЫ

+1
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Жалоба модератору
Житель
28.02.2019, 16:30

Канат байке,сиз беш мал намаз окуйсуз! Намаз окугандан кийин туз журуш керек деп ойлойм. Мен оюм боюнча сиз элге жакшы корунойун деп жамынып журосуз. Кылган иштеринерден Кудай озу сактасын!

0
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Жалоба модератору
НеКиргиз
28.02.2019, 17:11

Кыргыз

Кок-Бору наша игра и наши правила которые передавалось нам из пакон-веков, Кок-Бору были и есть наша игра что бы там не делали. И нет народа которые играли бы лучше Кыргызов.

Конечно, никто лучше киргизов не играет. Но только потому что кроме киргизов никто в мире в эту игру и не играет.

В Москве вон начали собирать подписи под петицией о запрете в РФ этой игры. В 21-ом веке отбирать друг у друга тушу мёртвого козла - это даже не средневековье, это каменный век. Ещё по альчикам и по лянге проведите "мировое" первенство.

+1
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Жалоба модератору
НеКиргиз
28.02.2019, 17:14

Qz

Кыргыз

Кок-Бору наша игра и наши правила которые передавалось нам из пакон-веков, Кок-Бору были и есть наша игра что бы там не делали. И нет народа которые играли бы лучше Кыргызов.

_______________________________________

У народа нет национальной идеи, нет экономики, гордиться нечем. Остается только гордиться дикой игрой и ак калпаком. В стране нет проблем кроме как носить ак калпак и доказывать с пеной у рта что эта дикая игра киргизская а не казахская

Qz, полностью поддерживаю!

0
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Жалоба модератору
Кенешбек
28.02.2019, 17:47

Надо тщательно разобраться. Если Исаев виноват то придётся его вернуть в места не столь отдаленые.

+1
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Жалоба модератору
Читатель
28.02.2019, 19:39

Начались подозрительные нападения в СМИ на братьев Исаевых. Опять видимо заказухи начались. Кому это на руку?

-1
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Жалоба модератору
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