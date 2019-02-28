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Продать младенца за 190 тысяч сомов матери помогали сотрудницы роддома

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- Оксана Гут
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Родная мать хотела продать своего новорожденного ребенка за 190 тысяч сомов. Об этом в комментарии, предоставленном VB.KG пресс-службой ГУВД Бишкека, рассказал заместитель начальника следственной службы УВД Первомайского района Бакыт Назарбеков.

Он сообщил, что в ходе следственных мероприятий женщина, получив 5 тысяч сомов в качестве аванса, передала малыша условным покупателям.

Уже после задержания матери и ее подельниц выяснились их личности - оказалось, что соучастницы - сотрудницы медицинских учреждений, а именно столичного родильного дома.

В связи с тяжестью преступления создана оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных органов. В рамках следствия устанавливаются другие соучастники преступления. Также выясняется, были ли совершены задержанными аналогичные факты по продаже новорожденных.

Ранее пресс-служба ведомства сообщила, в Бишкек с поличным была задержана М.Н. 1988 г.р., а также соучастницы Т.Ж. 1969 г.р. и Б.А. 1993 г.р.

Они водворены в ИВС ГУВД г. Бишкек. Возбуждено уголовное дело по ст. 171 (Торговля людьми) УК КР. Начато досудебное производство.


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URL: https://www.vb.kg/376981
Теги:
ГУВД, Минздрав, уголовная ответственность, Бишкек, Кыргызстан, продажа младенцев, уголовное дело
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