Продать младенца за 190 тысяч сомов матери помогали сотрудницы роддома

Родная мать хотела продать своего новорожденного ребенка за 190 тысяч сомов. Об этом в комментарии, предоставленном VB.KG пресс-службой ГУВД Бишкека, рассказал заместитель начальника следственной службы УВД Первомайского района Бакыт Назарбеков.

Он сообщил, что в ходе следственных мероприятий женщина, получив 5 тысяч сомов в качестве аванса, передала малыша условным покупателям.

Уже после задержания матери и ее подельниц выяснились их личности - оказалось, что соучастницы - сотрудницы медицинских учреждений, а именно столичного родильного дома.

В связи с тяжестью преступления создана оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных органов. В рамках следствия устанавливаются другие соучастники преступления. Также выясняется, были ли совершены задержанными аналогичные факты по продаже новорожденных.

Ранее пресс-служба ведомства сообщила, в Бишкек с поличным была задержана М.Н. 1988 г.р., а также соучастницы Т.Ж. 1969 г.р. и Б.А. 1993 г.р.

Они водворены в ИВС ГУВД г. Бишкек. Возбуждено уголовное дело по ст. 171 (Торговля людьми) УК КР. Начато досудебное производство.