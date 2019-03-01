Кыргызстан и Беларусь: сотрудничество в сфере образования

Деловой визит в город Бишкек представителей белорусских учреждений высшего образования состоится 11–14 марта 2019 г.

Цель визита - налаживание двустороннего сотрудничества в сфере образования, предложение получения высшего образования в Республике Беларусь, в том числе обсуждение перспектив получения образования в дистанционной форме, по программе двойного диплома.

Запланированы встречи и переговоры с представителями высших учебных заведений Бишкека, выступления специалистов перед выпускниками школ.

Будут предложены презентации 8 крупнейших государственных университетов:

Перечень специальностей широк и затрагивает как новые направления, запрашиваемые рынком, - бизнес–администрирование, логистика, транспорт, туризм, так и классическое, традиционно востребованное педагогическое, сельскохозяйственное, инженерно–техническое образование. С полным перечнем предлагаемых специальностей можно будет ознакомиться на сайте Торгово–промышленной палаты Кыргызстана.

Среди преимуществ, предлагаемых учебными заведениями Республики Беларусь, - получение дипломов международного образца, признание дипломов в большинстве стран мира, гармонизированные учебные планы с планами европейских высших учебных заведений (что позволяет посредством академической мобильности проходить обучение в течение 1–2 семестров в еропейском вузе), современная материально–техническая база и комфортабельные условия для проживания студентов.

Организаторы: Торгово–промышленная палата Кыргызской Республики, Белорусская торгово–промышленная палата. Приглашаем заинтересованных в обучении и стажировках в университетах Республики Беларусь на встречу в формате "открытый диалог" в 14 часов 12 марта 2019 г. в ТПП Кыргызстана.Участие во встрече бесплатное, регистрация по телефону: 61 38 74 (76) - Департамент делового партнерства. Количество мест ограниченно.