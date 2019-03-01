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Кыргызстан и Беларусь: сотрудничество в сфере образования

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Деловой визит в город Бишкек представителей белорусских учреждений высшего образования состоится 11–14 марта 2019 г.

Цель визита - налаживание двустороннего сотрудничества в сфере образования, предложение получения высшего образования в Республике Беларусь, в том числе обсуждение перспектив получения образования в дистанционной форме, по программе двойного диплома.

Запланированы встречи и переговоры с представителями высших учебных заведений Бишкека, выступления специалистов перед выпускниками школ.

Будут предложены презентации 8 крупнейших государственных университетов:

  1. Барановичский государственный университет
  2. Гродненский государственный университет имени Я.Купалы
  3. Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова
  4. Полоцкий государственный университет
  5. Белорусский национальный технический университет
  6. Белорусский государственный аграрный технический университет
  7. Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка
  8. Институт бизнеса Белорусского государственного университета
  9. Презентации на сайте Витебского отделения БелТПП

Перечень специальностей широк и затрагивает как новые направления, запрашиваемые рынком, - бизнес–администрирование, логистика, транспорт, туризм, так и классическое, традиционно востребованное педагогическое, сельскохозяйственное, инженерно–техническое образование. С полным перечнем предлагаемых специальностей можно будет ознакомиться на сайте Торгово–промышленной палаты Кыргызстана.

Среди преимуществ, предлагаемых учебными заведениями Республики Беларусь, - получение дипломов международного образца, признание дипломов в большинстве стран мира, гармонизированные учебные планы с планами европейских высших учебных заведений (что позволяет посредством академической мобильности проходить обучение в течение 1–2 семестров в еропейском вузе), современная материально–техническая база и комфортабельные условия для проживания студентов.

Организаторы: Торгово–промышленная палата Кыргызской Республики, Белорусская торгово–промышленная палата. Приглашаем заинтересованных в обучении и стажировках в университетах Республики Беларусь на встречу в формате "открытый диалог" в 14 часов 12 марта 2019 г. в ТПП Кыргызстана.Участие во встрече бесплатное, регистрация по телефону: 61 38 74 (76) - Департамент делового партнерства. Количество мест ограниченно.


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URL: https://www.vb.kg/376982
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