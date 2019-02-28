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Дождались! Западный автовокзал в Бишкеке приведут в порядок

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- ВБ
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Первомайский акимиат провел выездное совещание с руководством ГП "Кыргыз автобекети", начальниками городских и районных служб муниципалитета, сообщает пресс-служба мэрии.

Во время выездного совещания рассмотрены вопросы по наведению порядка на территории и прилегающей территории западного автовокзала, благоустройства и санитарной очистки, общественной безопасности и предотвращения правонарушений.

Мэрия напоминает, что бишкекчане могут направлять свои обращения и пожелания через мобильное приложение "Bishkek 312". Его можно скачать приложение через PlayMarket и AppStore. Для активации приложения необходимо также указать свои личные данные – фамилию, имя и мобильный телефон, а также войти в ту или иную группу.

Для пользователей приложения доступны разделы по вопросам: жилищно-коммунального хозяйства, общественного транспорта, строительства дорог, работе социальных учреждений, озеленения и благоустройства и другие.

Также можно подписаться на официальный аккаунт мэрии города Бишкек в социальной сети Facebook, получать оперативную информацию, задавать вопросы.

Вся информация оперативно размещается на официальном сайте мэрии города Бишкек www.meria.kg


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URL: https://www.vb.kg/376983
Теги:
Азиз Суракматов, мэрия, Бишкек, мэр, общественный транспорт
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