Атамбаева обязали выплатить 300 тысяч сомов истцам

нанес непоправимый ущерб их репутации.
непоправимость репутации улучшит 100 000 сом. Судья оценил их репутации в такую цену, многовато в несколько раз, хотя сумма не большая.
Экс-президент, глава СДПК должен выплатить по 100 тысяч сомов Ахматбеку Кельдибекову, Кенешбеку Дуйшебаеву и Азимбеку Бекназарову.
Таково решение Октябрьского районного суда Бишкека. Сегодня, 28 февраля, напомним, прошло рассмотрение иска против Алмазбека Атамбаева и телеканала "Апрель" о защите чести и достоинстве.
По мнению истцов, экс-глава государства посредством эфира телеканала "Апрель" нанес непоправимый ущерб их репутации.
В свою очередь, адвокат Атамбаева Кантемир Турдалиев, выступая перед судом, подчеркивал – "в сказанных его подзащитным телеканалу "Апрель" 10 декабря 2018 года словах в адрес истцов нет клеветы или искажения фактов, соответственно, нет оснований говорить о том, что был нанесен ущерб их репутации".
Что касается ответственности телеканала, то суд в этой части иска отказал и не стал взыскивать со СМИ сумму заявленного ущерба. Правда, "Апрель" должен оплатить судебные издержки в размере 4200 сомов.
Как сообщила VB.KG официальный представитель партии СДПК Кундуз Джолдубаева, вопрос насчет обжалования решения суда пока остается открытым.
- Когда мы получим на руки решение суда, его изучат адвокаты, и только после будет принято решение – подавать апелляцию или нет, - отметила Джолдубаева