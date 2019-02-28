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Атамбаева обязали выплатить 300 тысяч сомов истцам

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- Оксана Гут
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Экс-президент, глава СДПК должен выплатить по 100 тысяч сомов Ахматбеку Кельдибекову, Кенешбеку Дуйшебаеву и Азимбеку Бекназарову.

Таково решение Октябрьского районного суда Бишкека. Сегодня, 28 февраля, напомним, прошло рассмотрение иска против Алмазбека Атамбаева и телеканала "Апрель" о защите чести и достоинстве.

По мнению истцов, экс-глава государства посредством эфира телеканала "Апрель" нанес непоправимый ущерб их репутации.

В свою очередь, адвокат Атамбаева Кантемир Турдалиев, выступая перед судом, подчеркивал – "в сказанных его подзащитным телеканалу "Апрель" 10 декабря 2018 года словах в адрес истцов нет клеветы или искажения фактов, соответственно, нет оснований говорить о том, что был нанесен ущерб их репутации".

Что касается ответственности телеканала, то суд в этой части иска отказал и не стал взыскивать со СМИ сумму заявленного ущерба. Правда, "Апрель" должен оплатить судебные издержки в размере 4200 сомов.

Как сообщила VB.KG официальный представитель партии СДПК Кундуз Джолдубаева, вопрос насчет обжалования решения суда пока остается открытым.

- Когда мы получим на руки решение суда, его изучат адвокаты, и только после будет принято решение – подавать апелляцию или нет, - отметила Джолдубаева


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URL: https://www.vb.kg/376984
Теги:
Азимбек Бекназаров, Алмазбек Атамбаев, Ахматбек Келдибеков, Кенешбек Душебаев, Верховный суд, Октябрьский район, Административный кодекс, Бишкек, Кыргызстан, Кундуз Жолдубаева, ущерб
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Комментарии
Базарбек
28.02.2019, 15:39

нанес непоправимый ущерб их репутации.

 непоправимость репутации улучшит 100 000 сом. Судья оценил их репутации в такую цену, многовато в несколько раз, хотя сумма не большая.

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Штепсель
28.02.2019, 15:40

Хорошо было бы, чтобы он забил и не платил, а потом закрыть его за неисполнение решения суда.

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юкеджан
28.02.2019, 16:17

Штепсель

Хорошо было бы, чтобы он забил и не платил, а потом закрыть его за неисполнение решения суда.

Можно по разному относится к Атамбаеву, но Келдибеков откатчик и взяточник, а Бекназаров продажный прокурор. И это никак не замазать. Их богатство свидетельствует против них. 

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юкеджан
28.02.2019, 16:20

Как можно опорочить репутацию Келдибекова, когда депутатами  доказано, что Советник Ахматбека Келдибекова - член ОПГ , а сам он встречался с Кольбаевым в Капризе?

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Сапар
28.02.2019, 16:38

Откондо бир модель намысын 2 млн го баалап сатты эле, бул учоонун намысы 100минден эле экен

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Артур
28.02.2019, 16:56

Базарбек

нанес непоправимый ущерб их репутации.

 непоправимость репутации улучшит 100 000 сом. Судья оценил их репутации в такую цену, многовато в несколько раз, хотя сумма не большая.

 Для этих трех барыг это не деньги. Посидят в сауне и промотают за раз.

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