Атамбаева обязали выплатить 300 тысяч сомов истцам

Экс-президент, глава СДПК должен выплатить по 100 тысяч сомов Ахматбеку Кельдибекову, Кенешбеку Дуйшебаеву и Азимбеку Бекназарову.

Таково решение Октябрьского районного суда Бишкека. Сегодня, 28 февраля, напомним, прошло рассмотрение иска против Алмазбека Атамбаева и телеканала "Апрель" о защите чести и достоинстве.

По мнению истцов, экс-глава государства посредством эфира телеканала "Апрель" нанес непоправимый ущерб их репутации.

В свою очередь, адвокат Атамбаева Кантемир Турдалиев, выступая перед судом, подчеркивал – "в сказанных его подзащитным телеканалу "Апрель" 10 декабря 2018 года словах в адрес истцов нет клеветы или искажения фактов, соответственно, нет оснований говорить о том, что был нанесен ущерб их репутации".

Что касается ответственности телеканала, то суд в этой части иска отказал и не стал взыскивать со СМИ сумму заявленного ущерба. Правда, "Апрель" должен оплатить судебные издержки в размере 4200 сомов.

Как сообщила VB.KG официальный представитель партии СДПК Кундуз Джолдубаева, вопрос насчет обжалования решения суда пока остается открытым.

- Когда мы получим на руки решение суда, его изучат адвокаты, и только после будет принято решение – подавать апелляцию или нет, - отметила Джолдубаева