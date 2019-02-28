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В центре Бишкека нашли труп молодого мужчины

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке нашли тело 25-летнего парня азиатской национальности. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

- 27 февраля, примерно в 8 утра на пересечении улицы Токтогула и Осмонкула нашли труп молодого мужчины. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, ведется досудебная проверка. Назначены все необходимые экспертизы, - прокомментировали в пресс-службе ГУВД.

В правоохранительных органах пока не сообщают о возможных версиях произошедшего.

Тело было найдено на берегу реки Аламедин, рядом с мостом в Востоке-5.


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URL: https://www.vb.kg/376986
Теги:
ГУВД, смертность, убийство, труп, Бишкек, Кыргызстан
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