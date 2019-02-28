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Илим Карыпбеков отказался участвовать в выборах гендиректора КТРК

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- Екатерина Улитина
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Генеральный директор телеканала КТРК Илим Карыпбеков снял свою кандидатуру с конкурса на позицию гендиректора телеканала. Об этом он заявил во время интервью с членами наблюдательного совета.

Он объяснил, что на этот пост должен прийти новый руководитель.

Илим Карыпбеков опубликовал на своей странице в социальной сети пост, в котором поблагодарил всех сотрудников телеканала, экс-президента Алмазбека Атамбаева, экс-премьер-министра Сапара Исакова, политика Омурбека Текебаева, а также действующего президента Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.

В адрес экс-президента он написал следующее:

"Алмазбек Шаршенович, с Вами было не просто работать, очень сложно сказал бы, но всегда ощущал Вашу поддержку. Очень хотел, чтоб помирились с Сооронбай Шариповичем, говорил это вам. Надеюсь, в будущем Ваши отношения наладятся. Ваша команда была такая же импульсивная как Вы, стремительная, решительная, было не просто сотрудничать, но консенсус находили всегда. Признателен за помощь с лекарствами, оказанную Вами в тяжелый для меня период. Спасибо Вам".

Илим Карыпбеков был избран гендиректором телеканала КТРК 4 года назад, а марте 2019 года срок его полномочий истекает. Ранее он подал документы, чтобы баллотироваться на второй срок. Вместе с ним подали заявки еще 21 кандидат. Трое были отсеяны на первом этапе.


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URL: https://www.vb.kg/376987
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Мухамметкалый Абулгазиев, Сапар Исаков, Сооронбай Жээнбеков, КТРК, Кыргызстан, Илим Карыпбеков
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