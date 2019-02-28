Убийство в центре Бишкека: подозреваемый отправлен в СИЗО на 2 месяца

Пока единственный подозреваемый по делу об убийстве 18-летнего парня в центре Бишкека водворен в СИЗО на 2 месяца. Информацию об этом VB.KG подтвердили в пресс-службе ГУВД столицы.

Сегодня, 28 февраля, Первомайский районный суд рассматривал меру пресечения в отношении 23-летнего Т.А., который по версии следствия нанес смертельное ножевое ранение.

Следствие продолжается.

Стоит отметить, что со слов потерпевших в драке, повлекшей смерть молодого парня и серьезное ранение его друга, участвовало более тридцати человек. Как минимум у троих из них было холодное оружие.

Трагическое происшествие разворачивалось в ночь с 23 на 24 февраля на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик. В результате массовой драки с ножевыми ранениями в больницу были доставлены двое первокурсников Физкультурного института. Один из них скончался. Второй – был оперирован.

На сегодняшний день его состояние стабильное, он чувствует себя нормально.

Напомним, дело было зарегистрировано в ЕРПП по статье 138 п.3 УК КР - Причинение тяжкого вреда здоровью…, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы IV категории (от семи лет шести месяцев до десяти лет) со штрафом IV категории (от 180 000 до 220 000 сомов).