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У оружия, найденного вместе с трупом студента-медика, темная история

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- ВБ
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25 февраля 2019 года примерно в 9:00 часов в дежурную часть ОВД Аламудунского района Чуйской области поступило сообщение, что в поле у села Кой-Таш в салоне автомашины марки "Мазда-6" обнаружен труп неизвестного мужчины азиатской внешности в возрасте примерно 20-25 лет, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Данный факт зарегистрирован в автоматизированной информационной системе "Единый реестр преступлений и проступков" (ЕРПП). УВД Аламудунского района начало досудебное расследование. На месте происшествия следственно-оперативной группой ОВД Аламудунского была установлена личность мужчины, которым оказался гражданин Республики Казахстан Шерматов Атанух 1994 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области, проживавший в г.Бишкек.

При осмотре в салоне обнаружены сотовый аппарат марки "Айфон-6", документы принадлежащие мужчине, кроме этого обнаружена бутылка из-под водки емкостью 0,250 грамм, салат и пачка сигарет "Парламент". У мужчины в височной области головы имелась рана от огнестрельного ранения, в руке находился пистолет марки ПМ 9 мм (Пистолет Макарова), в патроннике которого был 1 патрон и в магазине 2 патрона. В салоне на полу обнаружены пуля и гильза системы ПМ 9-мм.

При проведении опроса установлено, что указанную автомашину, где находилось тело мужчины, обнаружили примерно в 9 часов утра работающие неподалеку строители.

В ходе проверки установлено, что указанная автомашина, зарегистрирована на гражданина Т.Э. 1993 года рождения. Однако выяснилось, что автомашину "Мазда-6" на вышеуказанного гражданина Т.Э. оформили его родственники в феврале 2017 года по просьбе своих знакомых. По предварительным данным фактически владельцем автомобиля является гражданин А.Шерматов, студент 4-го курса одного из столичных вузов. Именно его тело с признаками огнестрельного ранения было обнаружено 25 февраля в салоне автомобиля у села Кой-Таш.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий проверялись, с кем в последний раз выходил мужчина на связь, в том числе предполагаемые причины самоубийства. Были установлены лица, с которыми он поддерживал дружеские связи, они подтвердили принадлежность пистолета А.Шерматову, ранее молодой человек показывал приятелям свое оружие. Кроме того некоторые сообщили, что замечали у него склонность к суициду, в последнее время были переживания.

Выяснилось, что ночью перед происшествием гражданин А.Шерматов примерно в 23:45 часов на своей автомашине приезжал в супермаркет, где купил водку 0.25 литра, банку энергетического напитка "Ред Булл", бутылку пива, сигареты и салат.

Кроме этого по предварительным установленным данным обнаруженный на месте происшествия пистолет Макарова числится утерянным и похищенным во время массовых беспорядков в марте 2005 года из дежурной части ОВД г.Джалал-Абад.


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URL: https://www.vb.kg/376992
Теги:
Джалал-Абадская область, Казахстан, оружие, студенты, суицид, преступление, Кыргызстан
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