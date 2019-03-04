Крик души. Зачем Кыргызстану 120 депутатов?

Крик души Кыргызстанца.

Зачем Кыргызстану 120 депутатов?!

Думаю, не один из вас задавался этим вопросом.

А теперь разберем, чем они там занимаются, и какая от них польза.

Реально работают из 120 человек 15-20, думаю, даже эта цифра преувеличена.

Большая часть приходит в парламент, чтобы выспаться, а остальная вообще не ходит, а тупо только числится депутатом и получает за это зарплату. Первые в перерывах между сном обсуждают бесполезные для Кыргызстана законы, как правильно носить Ак калпак и почему на Дзержинке много собак? Они не радуют глаз Кожобека Рыспаева. А Тазабек Икрамов поднял вопрос - почему депутатов не узнают на дороге? Дайте нам именные номера, чтоб народ нас знал, что едет депутат и уступил дорогу. И на этот бред уходят целые рабочие дни Жогорку Кенеша. Смешно и противно осознавать, что Кыргызстаном правят такие недалекие байманапы.

Вернемся к остальной кучке народных избранников.

Камчыбеку Жолдошбаеву стыдно, когда он видит своих коллег, выходящих из маршрутки, он надевает шапку пониже, чтоб его не узнали коллеги, когда он проезжает мимо них на машине. Камчыбек Жолдошбаев, а зачем вы вообще ездите в парламент? Какая от вас там польза?

Алмазбек Баатырбеков предложил поменять флаг Кыргызстана. Оказывается, что все проблемы в Кыргызстане из-за неправильного флага.

Лунара Мамытова уверена, что пенсионеры в Кыргызстане могут со своей пенсии откладывать средства и ездить отдыхать за границей. Уважаемая Лунара, попробуйте сами прожить на пенсию в 4000 сом, при этом заплатив за ком. услуги и пропитание. Очень хотелось бы на вас посмотреть, как далеко вы уедете.

И это бред можно продолжать до бесконечности.

Долг Кыргызстана составляет более 4 миллиардов долларов, каждый кыргызстанец должен 780 долларов. А вы, уважаемые народные избранники, сидите там и бредите. Извиняюсь за выражение, скоро страну просрете! Зачем вы нам нужны, если от вас нет не какой пользы?! И почему народ должен вас содержать за свои налоги и выплачивать гос. долг, который вы разворовали?!

Народную новость прислал Дамир