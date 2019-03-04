Погода
$ 69.64 - 69.79
€ 78.80 - 79.70

Крик души. Зачем Кыргызстану 120 депутатов?

3495  27
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Крик души Кыргызстанца.

Зачем Кыргызстану 120 депутатов?!

Думаю, не один из вас задавался этим вопросом.

А теперь разберем, чем они там занимаются, и какая от них польза.

Реально работают из 120 человек 15-20, думаю, даже эта цифра преувеличена.

Большая часть приходит в парламент, чтобы выспаться, а остальная вообще не ходит, а тупо только числится депутатом и получает за это зарплату. Первые в перерывах между сном обсуждают бесполезные для Кыргызстана законы, как правильно носить Ак калпак и почему на Дзержинке много собак? Они не радуют глаз Кожобека Рыспаева. А Тазабек Икрамов поднял вопрос - почему депутатов не узнают на дороге? Дайте нам именные номера, чтоб народ нас знал, что едет депутат и уступил дорогу. И на этот бред уходят целые рабочие дни Жогорку Кенеша. Смешно и противно осознавать, что Кыргызстаном правят такие недалекие байманапы.

Вернемся к остальной кучке народных избранников.

Камчыбеку Жолдошбаеву стыдно, когда он видит своих коллег, выходящих из маршрутки, он надевает шапку пониже, чтоб его не узнали коллеги, когда он проезжает мимо них на машине. Камчыбек Жолдошбаев, а зачем вы вообще ездите в парламент? Какая от вас там польза?

Алмазбек Баатырбеков предложил поменять флаг Кыргызстана. Оказывается, что все проблемы в Кыргызстане из-за неправильного флага.

Лунара Мамытова уверена, что пенсионеры в Кыргызстане могут со своей пенсии откладывать средства и ездить отдыхать за границей. Уважаемая Лунара, попробуйте сами прожить на пенсию в 4000 сом, при этом заплатив за ком. услуги и пропитание. Очень хотелось бы на вас посмотреть, как далеко вы уедете.

И это бред можно продолжать до бесконечности.

Долг Кыргызстана составляет более 4 миллиардов долларов, каждый кыргызстанец должен 780 долларов. А вы, уважаемые народные избранники, сидите там и бредите. Извиняюсь за выражение, скоро страну просрете! Зачем вы нам нужны, если от вас нет не какой пользы?! И почему народ должен вас содержать за свои налоги и выплачивать гос. долг, который вы разворовали?!

Народную новость прислал Дамир


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376996
Теги:
долг, налоги, парламент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Читатель
04.03.2019, 09:43

Дамир сказал как есть. Но он далеко не первый об этом сказал. Об этом сейчас говорят практически все. Пора распустить этот позорный парламент досрочно. Ничего страна не потеряет. Наоборот сэкономит бюджет. Нужно вносить изменения в Конституцию. Нужно провести Референдум. В три раза можно сократить число депутатов ЖК, которые на самом деле будут работать. Сократить число областей и обьединить их тоже нужно. Сократить число министерств и ведомств, сократить штаты. Кругом штаты раздуты и чиновники ничем не занимаются. Пересмотреть кадровую политику параллельно. Пора уже! Пора!

+4
Цитировать
Жалоба модератору
Урри
04.03.2019, 09:44

Одни тупые дармоеды сидят, аж тошнит от них. Одной трети хватит в ЖК. И хватит выдвигать от партий, пускай народ сам выбирает и назначает. 

+4
Цитировать
Жалоба модератору
КГ
04.03.2019, 10:09

К этим пропостям нас и привел Атамбаев так как он судил и сажал за решотку всех толковых парней, а теперь все там манапы и дети манапов. Только не которые реально работают и знают как на самом деле живет народ. Но время АША уже прошло и наступает новая эра без коррупции. Жээнбеков думаю исправит эти не дорозумении. 

+2
Цитировать
Жалоба модератору
Улан
04.03.2019, 10:14

Давно эту тему поднимает народ, но не депутаты.

Зато я знаю кто станет следующим президентом:

Тот кто пообещает сократить до минимума депутатов.

+3
Цитировать
Жалоба модератору
Мая
04.03.2019, 10:31

Они нужны,чтобы поднимать и опускать руки по велению важного в парламенте человека

0
Цитировать
Жалоба модератору
Молодежь
04.03.2019, 10:39

Должна руководить страной и принимать законы. До 40 лет. А не эти ,обвешанные роственниками и связями жирдяи

0
Цитировать
Жалоба модератору
Нина Горобец
04.03.2019, 10:50

Скоро выборы вот пусть каждый депутат отчитаетя перед народом какие пункты из своей предвыборной программы лично он выполнил а какие нет и почему жаль что нет такого закона по которому можно было бы потребовать вернуть государству зарплату за невыполненную работу а ведь депутаты все эти годы исправно получали зарплату за якобы выполненную работу

+2
Цитировать
Жалоба модератору
Гвоздь
04.03.2019, 10:53

Поддерживаю, 120 депутатов-это слишком много! КР хватит 50 человек, ограничить привилегии чтобы лакомым местом не казался, кандидаты в депутаты должны перед выборами взять на себя ответственность за развитие какого либо района, области или выполнение др полезного для страны  поручения. Остальных бурундуков гнать в шею.

+4
Цитировать
Жалоба модератору
Гражданин
04.03.2019, 11:04

Давайте активно поднимем это вопрос! Хватит им нагло восседать там! И какого лешего с наших отчислений мы им должны платить з/ п? Почему общество молчит?

+4
Цитировать
Жалоба модератору
123
04.03.2019, 11:04

Нужно выбирать депутатов по одномандатным округам, то есть не по партийным спискам, а конкретно каждого кандидата в каждом округе. Тогда будет политическая конкуренция и дебаты, и будет видно кто на что горазд. А сейчас им достаточно отвалить бабла в предвыборный штаб и можно не напрягаться...

+5
Цитировать
Жалоба модератору
6969
04.03.2019, 11:10

Референдумы в стране проводятся по инициативе Президента, Парламента и народа, пора создавать петицию по проведению референдума, по вопросу сокращения числа депутатов.

+5
Цитировать
Жалоба модератору
АЭС
04.03.2019, 11:16

120 депутатов - очень хороший бизнес. Народ избирает не конкретного человека, а партию. Лидер партии составляет список членов, которые могут пройти в парламент. Чтобы пройти в парламент - цена очень большая, не меньше 100 тысяч долларов. Арсланбек Малиев отдал 100 тысяч долларов, но все равно не прошел. На референдуме 2017 года мы внесли предложение, чтобы сократить количество депутатов с обоснованием (в первую очередь экономия бюджета), но тогдашнее руководство (Атамбаев и др.) такой вариант не устраивал. Простой народ видит только верхушку айсберга, а кто делает политику на выборах - смотрит иначе.

+3
Цитировать
Жалоба модератору
V.P. Time
04.03.2019, 11:23
Карма: +44
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 72
Минусов: 28
Комментариев: 91

Наш депутатский корпус с момента приобретения независимости никогда не отличался  ни принципиальностью, ни  интеллектом.  Ни при  президентской форме правления  (Акаеве, и  Бакиеве   ), ни  при  парламентской.    Но, если в первом случае,  эти недостатки были не так  заметны, в следствии того, что они находились на вторых  после президента ролях, то теперь  все их пороки настолько стали выпуклы, что стали  видны не вооруженным взглядом даже для тех кто  не следит за  работой ЖК.  Если мы  не приведем  этот центральный орган власти  в эффективно работающий и разумный орган, то, боюсь, это  еще более  ухудшит  социально-экономическую  ситуацию .в стране. Одна  слабая   надежда на  согласованную работу  президента и правительства.

+2
Цитировать
Жалоба модератору
Ден
04.03.2019, 11:25

Давно пора,и народ готов к этому, что бы разогнать этих самодуров.

+2
Цитировать
Жалоба модератору
Ilya Ulyalya
04.03.2019, 11:30
Карма: +10
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 13
Минусов: 3
Комментариев: 4

Гражданин

Давайте активно поднимем это вопрос! Хватит им нагло восседать там! И какого лешего с наших отчислений мы им должны платить з/ п? Почему общество молчит?

Абсолютно согласен!мы молчим поэтому на наших плечах едут.Хорошо было бы поднять это вопрос!Что бы каждый депутат отчитался о своей проделанной работе хотя бы последние месяцы. И сократить количество депутатов до половины нынешнего числа.

А то,то флаг не тот то калпак не так носят.

+2
Цитировать
Жалоба модератору
Студент
04.03.2019, 11:32

Если убрать все привилегии и коррупционные риски, результат будет на лицо. Но наверно их никто никогда не отменит. Может быть что-то изменится немного в лучшую сторону, через 10 поколений. Но к тому времени человек уже будет путешествовать по планетам.

0
Цитировать
Жалоба модератору
скафнюк
04.03.2019, 11:33

Об этом говорят и пишут лет 10-15..вся проблема в том что амбиции мырков и интересы государства это совсем разные понятия..и те кто пришел к власти так или иначе становится должным всяким кашкалдакам на выборах и в деньгах тоже..вот и появляются такие депутаты в ЖК которые вместо законотворческой работы занимаются развозом граждан на депутатской машине и становятся губернаторами,или становятся министрами и за счет инвалидов и пенсионеров по кореям летают и напиваются в самолете,а депутат тазабек икрамов вообще стал мемом наряду с гульзат мамытбек,на половину депов есть уголовные дела которые пока висят без движения,и это крик души Дамира уже давно кричат почти все население..давно уже..если спикер ЖК с такими ошибками пишет то и понятно что кроме отвращения ЖК у народа и не вызывает..самое лучшее и полезное для страны они сделали бы самораспустившись..и 40-50депов для маленькой страны достаточно..умных,образованных,которые институт не у себя в селе окончил а где то в мгу или другом престижном вузе где знания не купишь..

0
Цитировать
Жалоба модератору
Гражданин
04.03.2019, 11:35

Нужно сократить их до 40 депутатов с каждого района по 1 депутату. А то они продают своих баранов приезжают в бишкек и покупают место в списке в какой нибудь партии, а зарплату им сделать среднюю по стране 19 тыс сомов а не как сейчас 60 70 тыс, если они будут ноить "нет нам 19 тыс сомов мало" надо сказать "хотите получать больше сделай среднюю зарплату больше" ибо твоя зарплара равняется к средней зарплате в стране, еще надо отменить им огурцы на зиму, еще оставить только 1 помощника, в год государство на них выделяет 800 млн сомов когда долг страны 4 млрд $. А они обсуждают глупости чтобы отвлечь народ от реальных проблем. И так от них ноль пользы.

0
Цитировать
Жалоба модератору
мат
04.03.2019, 11:36

40 депутатов вполне хватит для маленькой республики

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Ури
04.03.2019, 11:53

Обсолютно со всеми согласен давно пора

0
Цитировать
Жалоба модератору
Да
04.03.2019, 12:00

Давайте референдум сократим депутатов 30- 40 хватит и убрать все привилегии, только одну зарплату оставить и пару помощников.а то много уходит на их содержание.а то проблемы простых людей они не знают.

Народ поддержит.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Мнение
04.03.2019, 12:16

Они депутаты моральные и нравственные инвалиды. Зарплата которую они получают это садака от народа.

0
Цитировать
Жалоба модератору
222
04.03.2019, 12:18

Абсолютно согласен со всеми комментаторами!

Во время выборов опять будут золотые горы нам обещать.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Борсан
04.03.2019, 12:34

Давно пора сократить количество базаркомов ! Мало того , что они сидят на шее народа они еще умудряются учить народ как жить ! Так не должно быть ! По большому счёту если проверить насколько они законопослушны и каким образом заработали свои состояния , больше чем уверен к тому , что 75 - 80 % должны находиться в наручниках в крытых помещениях ! 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Мир
04.03.2019, 12:42

Огоо какую актуальную тему подняли, что так активно пишут тут. 10% от числа читаемых.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Улан
04.03.2019, 12:59

От каждой области 2 депутата, и районов города Ош и Бишкек по одному. Итого от силы 22-25 депов ...

Главный плюс все будут их узнавать и не надо спецномера на авто придумывать.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
зап/части для ТНВД -
04.03.2019, 13:09
Карма: +86
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 141
Минусов: 55
Комментариев: 188

Урри

Одни тупые дармоеды сидят, аж тошнит от них. Одной трети хватит в ЖК. И хватит выдвигать от партий, пускай народ сам выбирает и назначает. 

1/6 достаточно и выбирать одномандатников ТОЛЬКО!

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  