Погода
$ 69.68 - 69.81
€ 79.02 - 79.70

В Кара-Балте накрыли подпольное казино

522  1
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

21 февраля 2019 года в органы внутренних дел Жайылского района поступила оперативная информация о том, что в одной из квартир, расположенных в Кара-Балте, находится заведение, в котором имеются компьютеры с игровыми рулетками (Катранами), где осуществляются денежные ставки.

Данное сообщение сразу же было зарегистрировано в ЕРПП в порядке статьи 212 (Организация или содержание притона для проведения азартных игр) УК КР, начато досудебное производство.

В целях полноты и объективного досудебного производства следственной службой соответствующим службам были даны следственные поручения. Кроме того, были проведены специальные следственные действия. В целях обнаружения и изъятия вещественных доказательств сотрудниками милиции был произведен обыск по вышеуказанному адресу. В ходе которого в квартире были обнаружены и изъяты 9 процессоров от персональных компьютеров с установленными азартным играми, 4 локальных аппарата и 9 мониторов. По данному факту сотрудниками милиции была допрошена кассир, по совместительству администратор данного заведения, 21-летняя А.Д., которая в момент обыска находилась в данном заведении. Она указала,что посетители данного заведения играли в разнообразные азартные игры, производя денежные ставки.

В ходе досудебного производства сотрудниками милиции был установлен владелец вышеуказанного заведения, им оказался 30-летний житель города Бишкек А.Ю.

В настоящее время по изъятым вещественным доказательствам назначены соответствующие экспертизы. Досудебное производство продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377008
Теги:
казино, Кара-Балта, Чуйская область, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
кыргыз
01.03.2019, 09:48

Тема "...накрыли..." у нас все криминализировано , даже в СМИ применяются жаргоны а не литературные речи и тд.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  