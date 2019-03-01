В Кара-Балте накрыли подпольное казино

21 февраля 2019 года в органы внутренних дел Жайылского района поступила оперативная информация о том, что в одной из квартир, расположенных в Кара-Балте, находится заведение, в котором имеются компьютеры с игровыми рулетками (Катранами), где осуществляются денежные ставки.

Данное сообщение сразу же было зарегистрировано в ЕРПП в порядке статьи 212 (Организация или содержание притона для проведения азартных игр) УК КР, начато досудебное производство.

В целях полноты и объективного досудебного производства следственной службой соответствующим службам были даны следственные поручения. Кроме того, были проведены специальные следственные действия. В целях обнаружения и изъятия вещественных доказательств сотрудниками милиции был произведен обыск по вышеуказанному адресу. В ходе которого в квартире были обнаружены и изъяты 9 процессоров от персональных компьютеров с установленными азартным играми, 4 локальных аппарата и 9 мониторов. По данному факту сотрудниками милиции была допрошена кассир, по совместительству администратор данного заведения, 21-летняя А.Д., которая в момент обыска находилась в данном заведении. Она указала,что посетители данного заведения играли в разнообразные азартные игры, производя денежные ставки.

В ходе досудебного производства сотрудниками милиции был установлен владелец вышеуказанного заведения, им оказался 30-летний житель города Бишкек А.Ю.

В настоящее время по изъятым вещественным доказательствам назначены соответствующие экспертизы. Досудебное производство продолжается.