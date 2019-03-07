Офицер МВД в отставке никак не может приватизировать свою квартиру

"Вечерний Бишкек" прошу Вас опубликовать мое обращения.

Хочу обратиться к Президенту Сооронбаю Шариповичу Жээнбекову.

Я пенсионер, офицер в отставке, в общей сложности отдавший органам внутренних дел 33 года. В 1987 году я как сотрудник милиции получил служебную квартиру в барачном доме. Но когда закон позволял приватизировать квартиру, я этого не успел сделать, после ввели мораторий, и до этого дня квартира остается не приватизированной. Последние пять лет я обращался во многие инстанции нашего города МТУ, МСУ, в Мэрию, но ответ всегда был один "ждать снятия моратория". В прошлом 2018 году в Мэрии сказали, что мораторий временно снят, и направили в КУМИ ( Комитет по управлению муниципальным имуществом). Там я сдал весь перечень документов который попросили, из документов на дом у меня имеется только ордер, и сказали ждать, когда будет сформирована комиссия по приватизации. К сожалению с августа месяца 2018 года Комитет не может организовать комиссию. По новым законам я теперь даже детей не могу прописать дома, трое моих детей прописаны у родственников. Каждый раз при смене паспорта сталкиваемся с проблемой. И таких как я огромное количество, среди них бывшие сотрудники органов, медики, учителя, строители, которые большую часть своей жизни посветили своему служебному долгу. Неужели государство может оставить наших детей на улице? Огромная просьба помогите нам Уважаемый Президент!

Народную новость прислал Пенсионер

Уважаемые авторы "Народных новостей"! Если вы сообщаете о какой-либо проблеме, которая требует проверки или участия государственных органов, пожалуйста, оставляйте свои координаты и точные данные о возникшей проблеме. Эта информация не будет опубликована, но позволит точечно разобраться в ситуации. В противном случае те же самые государственные структуры не будут знать, что "проверять" и "исправлять".