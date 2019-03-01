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Милиция озвучила свою версию истории "со сломанным позвоночником"

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- ВБ
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По факту публикации в СМИ информации о том, что "бишкекчанину сломали позвоночник и избили его водителя" пресс-служба ГУВД г. Бишкек сообщает следующее: Решением суда Октябрьского района г.Бишкек от 12 марта (прошлого) 2018 года исковое заявление товарищества собственников жилья (ТСЖ) "Милый дом" об устранении препятствий в пользовании земельным участком было удовлетворено.

Суд обязал владельцев павильонов в течение 20 дней после вступления решения суда в законную силу демонтировать торговые павильоны, расположенные на земельном участке, принадлежащем ТСЖ "Милый дом" возле дома №52 в микрорайоне Асанбай г. Бишкек. После игнорирования всех предоставленных сроков (с 12 марта 2018 года по 31 января 2019 года), службой судебных исполнителей Октябрьского района г.Бишкек было принято решение о принудительном исполнении решения суда.

25 февраля 2019 года подразделением судебных исполнителей Октябрьского района г.Бишкек было направлено письмо об обеспечении охраны общественного порядка при исполнении решения суда, которое было запланировано на 09.00 часов 26 февраля 2019 года. Так, 26 февраля 2019 года во время принудительного исполнения решения суда между владельцами торгового павильона "Мясной", в частности с гражданином А.Э., гражданином Ш.Т. (водитель А.Э.) и судебными исполнителями, председателем ТСЖ "Милый дом" возникла ссора. Гражданин А.Э. выражался нецензурными словами, кидался к сотрудникам милиции, судебным исполнителям и всячески препятствовал исполнению решения суда.

На уговоры судебных исполнителей не реагировал. Во время погрузки гражданин А.Э. и его водитель с целью воспрепятствования погрузки и демонтажа павильона пытались вытолкать водителя манипулятора из кабины, при этом оскорблял сотрудников милиции, судебных исполнителей и представителей ТСЖ "Милый дом" нецензурными словами, провоцируя их. После этого с заявлением в УВД Октябрьского района г.Бишкек обратилась судебный исполнитель Октябрьского района г.Бишкек К.Г., с просьбой принять меры в отношении лиц по имени "Эльдияр", "Тагай", "Гулсун", которые оказывают физическое сопротивление судебным исполнителям и сотрудникам милиции при исполнении судебного решения. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района г. Бишкек по ст.167 Кодекса о Проступках (Неисполнения приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

Также, 27 февраля 2019 года в УВД Октябрьского района г.Бишкек обратилась председатель ТСЖ "Милый дом" с просьбой принять меры в отношении лиц по имени "Гулсун", "Эльдияр" и "Талгат", которые во время исполнения решения суда по демонтажу павильонов расположенных в мкр. Асанбай выражались нецензурными словами, при этом нанесли ей телесные повреждения.

Данный факт также зарегистрирован в ЕРПП. В УВД Октябрьского района г. Бишкек начато досудебное расследование по статье 266 ( Хулиганство ) Уголовного Кодекса КР. Во время инцидента телесные повреждения также получил участковый уполномоченный милиции СОБ ГОМ-3, которому назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести полученных травм. Данный факт был зарегистрирован и приобщен к материалам ЕРПП. Во время демонтажа со стороны граждан А.Э. и Ш.Т. были совершены нарушения ст.82 Кодекса о нарушениях Кыргызской Республики (Неповиновение законному требованию сотрудника ОВД несущего обязанности по охране общественного порядка). В этой связи указанные граждане были доставлены в ГОМ-3 УВД Октябрьского района г. Бишкек, о чем имеются соответствующие отметки в книге учета доставленных. После доставления гражданин А.Э., в целях избежания ответственности действующего законодательства Кыргызской Республики, сам вызвал "Скорую помощь" с жалобой на давление и сообщил, что он избит сотрудниками милиции. В настоящее время следственной службой УВД Октябрьского района г.Бишкек начато досудебное производство в отношении гражданина А.Э.Р., Ш.Т.А., а также матери гр. А.Э. по статье 266 ч.3 (Хулиганство, совершенное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка) Уголовного Кодекса Кыргызской Республики. В целях объективного расследования и выяснения всех обстоятельств данного происшествия, Службой внутренних расследований ГУВД г. Бишкек проводится служебная проверка.


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URL: https://www.vb.kg/377033
Теги:
ГУВД, МВД, суд, травмы, конфликт, Бишкек, Кыргызстан, следствие
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Комментарии
Tesla
01.03.2019, 15:33
Карма: -17
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 22
Минусов: 39
Комментариев: 52

Неудивительно

-1
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Жалоба модератору
777
01.03.2019, 15:36

Какой коварный гражданин: всех избил, позвоночник сам себе сломал, чтобы доблестных ни в чём неповинных мусоров подставить. Охотно верю, что всё так и было. Тот факт, что ранее сотрудники РОВД обвинялись в разного рода преступлениях (в том числе в подкидывании веществ и вымогательстве средств), только укрепляет мою веру в органы.

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Федя
01.03.2019, 15:42

МВД отмазки,вам не верят,если вы позвоночник ломаете

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Фристайл
01.03.2019, 16:12

Ну да. Рафик ни в чем не виноват. 

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Нурик
01.03.2019, 16:31

Я являюсь жителем микрорайона Асанбай и был свидетелем всех этих событий  утром 26-февраля. Хочу сказать что владельцы павильонов сами провоцировали ментов на незаконные действия. Женщина владелец павильона настоящая актриса надо ей дать Оскар за отличную роль!!! 

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Чел
01.03.2019, 16:59

Незаконно установили , так ещё и внаглую сопротивляются!

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Tesla
01.03.2019, 17:06
Карма: -17
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 22
Минусов: 39
Комментариев: 52

Людям достойную зарплату!тогда.хотя кому это надо

-1
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Справедливость
01.03.2019, 18:27

Даже если они вели себя грубо,это не повод так избивать людей. Задержали бы и предъявили обвинения. Они обязаны действовать по закону. Где-то так язык в одно место засовывают,а где-то как животные себя ведут.

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Смотрящий
01.03.2019, 18:47

Этих торгашей только со спецназом надо удалять с насиженных мест. Сам видел, как они бросаются в драку на милицию на Ошском базаре, когда их прогоняют с мест незаконной торговли.

Новому мэру А.Суракматову большой лайк за наведение хотя бы относительного порядка на Ошском рынке. С центральных проходов убрали торгашей и даже удалось убрать исламистов с ихними причиндалами.. Честно говоря, я не ожидал подобного успеха нового мэра. Подобные попытки делались в течение уже 15-20 лет всеми предыдущими мэрами, но больше, чем неделю порядок не сохранялся. Правда и сейчас две слишком настырные особы продолжают вылазить на центральный проход напротив мясного павильона. Надо их штрафовать ежедневно, а потом в тюрьму.

Ещё бы на Орто-Сайском рынке навели бы такой же порядок. Там всего неделю центральные проходы продержались свободными, а потом торгаши как по команде в течение одного дня снова их заполнили.

Поэтому в данном конкретном случае всё что пишет милиция считаю достоверными сведениями. 

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Азамат
01.03.2019, 20:54

Бесстыжая клевета милиционеров и ТСЖ в целях оправдания своего беспредельного поведения и избиения до перелома позвоночника гражданина. Куда мы катимся? Теперь эти домкомы и участковые ходят по домам очевидцев и заставляют стирать все видеосъёмки. Беспредел!

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