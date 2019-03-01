Казахстан пока не снял запрет на ввоз овощей и фруктов из КР

По итогам переговоров на уровне вице-премьер-министров Казахстан не снял запрет на ввоз яблок, картофеля и хурмы из Кыргызстана. Однако стороны договорились об условиях, на которых поставки возобновятся. Ожидается, что запрет снимут 15 марта.

По данным аппарата правительства, 28 февраля в Астане вице-премьер-министр Жениш Разаков встретился с заместителем премьер-министра Казахстана Женисом Касымбеком.

- По итогам переговоров был подписан протокол, предусматривающий снятие введенных 19 февраля текущего года временных ограничений на ввоз в Республику Казахстан картофеля, яблок и хурмы после рассмотрения казахстанской стороной информации Государственной инспекции ветеринарной и фитосанитарной безопасности по полученным нотификациям, - говорится в сообщении отдела информационного обеспечения аппарата правительства.

В аппарате правительства VB.KG сообщили, что пока введенный соседней республикой запрет на ввоз отечественных овощей и фруктов остается в силе. Ожидается, что необходимые мероприятия завершатся в ближайшие дни, и запрет будет снят 15 марта.

Кроме того, стороны достигли взаимопонимания по строительству Обводного Чуйского Канала – 2, а также автоматизации учета воды бассейна реки Чу.

В ходе визита премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин принял делегацию Кыргызской Республики во главе с вице-премьер-министром Женишем Разаковым.