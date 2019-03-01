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Казахстан пока не снял запрет на ввоз овощей и фруктов из КР

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- Екатерина Улитина
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По итогам переговоров на уровне вице-премьер-министров Казахстан не снял запрет на ввоз яблок, картофеля и хурмы из Кыргызстана. Однако стороны договорились об условиях, на которых поставки возобновятся. Ожидается, что запрет снимут 15 марта.

По данным аппарата правительства, 28 февраля в Астане вице-премьер-министр Жениш Разаков встретился с заместителем премьер-министра Казахстана Женисом Касымбеком.

- По итогам переговоров был подписан протокол, предусматривающий снятие введенных 19 февраля текущего года временных ограничений на ввоз в Республику Казахстан картофеля, яблок и хурмы после рассмотрения казахстанской стороной информации Государственной инспекции ветеринарной и фитосанитарной безопасности по полученным нотификациям, - говорится в сообщении отдела информационного обеспечения аппарата правительства.

В аппарате правительства VB.KG сообщили, что пока введенный соседней республикой запрет на ввоз отечественных овощей и фруктов остается в силе. Ожидается, что необходимые мероприятия завершатся в ближайшие дни, и запрет будет снят 15 марта.

Кроме того, стороны достигли взаимопонимания по строительству Обводного Чуйского Канала – 2, а также автоматизации учета воды бассейна реки Чу.

В ходе визита премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин принял делегацию Кыргызской Республики во главе с вице-премьер-министром Женишем Разаковым.


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URL: https://www.vb.kg/377034
Теги:
Казахстан, правительство, экспорт, Кыргызстан, экономика, Жениш Разаков
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Комментарии
Зарина
01.03.2019, 18:23

И не снимут пока наши не встанут в нужную им позу... 

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Tesla
01.03.2019, 18:34
Карма: -17
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 22
Минусов: 39
Комментариев: 52

В ЕС и то проще наши товары идут

0
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