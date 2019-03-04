Исследование: в Кыргызстане поддержат введение в школах исламских предметов

На днях в Бишкеке состоялась презентация исследования "Религиозность общества Кыргызстана" исследовательского института "Бурана".

По информации организаторов, эта работа - часть большого научного проекта, который проводился при содействии Гарвардского Университета и Университета Мичиган (США).

В исследовании говорится о том, насколько Кыргызстан стал религиозным после обретения независимости, и какие существенные изменения были внесены в роль ислама в обществе.

Анкетирование состояло из 43-х вопросов, сгруппированных в шесть блоков: (1) демографические данные, (2) религиозная вера, (3) религиозное участие, (4) религиозные ценности, (5) религиозные знания, (6) религия и политика.

Согласно исследованию, очевидным результатом религиозного возрождения в Кыргызстане является рост числа религиозных институтов в стране. На 2018 год насчитывалось 2811 мечетей, 51 медресе и 10 исламских вузов.

Также об этом говорит и появление различных исламских движений (модернисты, салафиты и др.) и развитие халяльной пищевой промышленности, распространение религиозного дресс‐кода (хиджаб и т.п.). Ежегодно паломничество в Хадж совершают порядка 5 тысяч человек.

Однако все это и тот факт, что большинство опрошенных граждан считают себя верующими, не говорит, что общество стало религиозным в плане практики.

Почти все респонденты, как оказалось, верят в существование Бога (95%).

45,6% опрошенных считают себя мусульманами, 29,8% - человеком, 9,2% - гражданином Кыргызстана.

58,8 % считают себя мусульманами "потому что мое окружение или родители – мусульмане";

31,6% говорят - "Ислам – это мой выбор".

Религиозная практика

32,7% - выполняют ежедневную молитву; 47,9% - вообще не выполняют; остальные (19,5%) - выполняют время от времени.

50% ‐ держат пост; (29,9%) не держат пост.

5% ‐ посещали Хадж; 76,8% планируют посетить.

64,3% ‐ соблюдают закят; 15% не соблюдают.

28,4% ‐ посещают мечеть минимум раз в неделю; 54,4% ‐ никогда не посещали другие религиозные церемонии.

Согласно, проведенному опросу, только 46,6% знают основные принципы ислама. При чем большинство из них молодые люди и среднего возраста. Что, по мнению, исследователей подтверждает теорию развития ислама, как раз после 90-х годов.

33,2% имеют неполные знания.

При этом основными источниками религиозных знаний респонденты называют:

Друзья и сверстники (30,5%); Члены семьи (25,2%); Публикации (12,7%); Проповеди в мечети (13,9%); Религиозные учебные заведения (3%) и 25% - читали перевод Корана.

Религия и политика

Большинство анкетируемых придерживаются того мнения, что глава государства должен верить в Бога. И на государственную службу должны приходить люди религиозные.

Также, исследование показало, что подавляющее большинство поддержали бы введение в общеобразовательных школах исламских предметов.

Исходя из вышеизложенного, исследователи говорят о том, что государство должно задаться вопросом - каким будет общество через несколько десятилетий, если религиозность продолжит расти в соответствии с текущей динамикой?

Власть имущие, по их мнению, должны найти разумный подход для приспособления и интеграции растущего исламского присутствия.

P.S.

Исследовательский институт "Бурана" называет это исследование масштабным, при этом отмечается, что в опросе участвовали порядка 2500 человек по всей стране. Опросник был проведен на русском, кыргызском и узбекском языках. Автор работы – доктор философии Руслан Джалил.

Что примечательно, это исследование проводилось еще в 2012-2015 годах. И в 2017 году его результаты были опубликованы в книге "Islam, Society, and Politics in Central Asiaв" (Университет Питтсбурга).

Почему в Кыргызстане оно было презентовано лишь сейчас – не совсем понятно.

И о самом ИИ "Бурана". По информации с их официального сайта, это независимый аналитический центр (Think-tank) основанный в 2012 году.

Основная деятельность института - это изучение социально-политических проблем и разработка их решений (policy analysis). Приоритетные сферы исследовательской деятельности это образование и экономика. "Бурана" является неправительственной организаций и финансируется частными донорами. Коллектив института состоит из ученных, политических деятелей и бизнесменов.