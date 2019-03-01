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Демонтирован павильон и тандыр, принадлежащие Нурлану Мотуеву

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- ВБ
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28 февраля управление землепользования и строительства произвело демонтаж павильона и тандыра, которые были незаконно установлены Нурланом Мотуевым возле городской школы №11, на пересечении улиц Московская и Гоголя.

Объекты облегченного типа были установлены в ночное время 27 февраля текущего года на территории, относящейся к СШ №11. В тот же день по обращению директора школы был организован комиссионный выезд совместно с МП "Бишкекглавархитектура", составлен акт, что павильон установлен без разрешительных документов и подлежит демонтажу.

Работы проведены в рамках оперативного штаба по профилактике и пересечению незаконного строительства, напомним, что оперативный штаб был образован в 2017 году распоряжением муниципалитета. В 2018 году штаб демонтировал более 3000 объектов облегченного типа.


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URL: https://www.vb.kg/377050
Теги:
мэрия, нарушения, Бишкек, демонтаж, Нурлан Мотуев
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Комментарии
Пес Барбос
01.03.2019, 19:45

Нурик,

Нашел место куда ставить свой комок..... Там все просматривается, везде кругом цивилизованные люди, центр города.. И ты вот там решил... Нет  бы куда в жилмассив подальше от  глаз по окраинам там....

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Смотрящий
01.03.2019, 20:10

Пес Барбос

Нурик,

Нашел место куда ставить свой комок..... Там все просматривается, везде кругом цивилизованные люди, центр города.. И ты вот там решил... Нет  бы куда в жилмассив подальше от  глаз по окраинам там....

 Ничего вы не понимаете. Мотуев же объявил себя религиозным. И комок он поставил недалеко от мечети и ДУМК. Напротив новой большой мечети. наверное, не дали, там уже всё схвачено. Ну вот хот рядом с этой воткнул.

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