Демонтирован павильон и тандыр, принадлежащие Нурлану Мотуеву

28 февраля управление землепользования и строительства произвело демонтаж павильона и тандыра, которые были незаконно установлены Нурланом Мотуевым возле городской школы №11, на пересечении улиц Московская и Гоголя.

Объекты облегченного типа были установлены в ночное время 27 февраля текущего года на территории, относящейся к СШ №11. В тот же день по обращению директора школы был организован комиссионный выезд совместно с МП "Бишкекглавархитектура", составлен акт, что павильон установлен без разрешительных документов и подлежит демонтажу.

Работы проведены в рамках оперативного штаба по профилактике и пересечению незаконного строительства, напомним, что оперативный штаб был образован в 2017 году распоряжением муниципалитета. В 2018 году штаб демонтировал более 3000 объектов облегченного типа.