Клара Сооронкулова примкнула к Мелису Мырзакматову

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова была избрана секретарем Исполнительного комитета политической партии "Улуттар биримдиги", лидером которой является экс-мэр Оша Мелис Мырзакматов. Об этом редакции VB.KG сообщила она сама.

По ее словам, это связано с тем, что "Ата Мекен" и "Улуттар биримдиги" в 2015 году подписали соглашение о сотрудничестве и вышли на выборы с одной программой.

- Я была до этого членом "Ата Мекена" и, конечно, это нельзя воспринимать, что я перебежала из одной партии в другую. Просто на данном этапе я решила перейти в партию "Улуттар биримдиги", и мы поставили две задачи. Минимум – участие на предстоящих парламентских выборах. Задача-максимум – мы хотим внести свой вклад в партийное строительство. Кроме этого, мы хотим построить настоящую политическую партию. Так как в Кыргызстане не осталось таковых. Все политическое поле расчистил экс-президент Атамбаев. Нет никаких сил, которые могли бы участвовать в политической борьбе, а должен быть плюрализм мнений, - сказала Сооронкулова.

Высказалась экс-судья и насчет лидера партии, экс-мэра Оша Мелиса Мырзкматова, который находится в розыске. В частности, будет ли она как юрист работать над его оправданием.

- Перед партией не стоит такая задача, Мырзакматов сам должен приложить усилия. Но, конечно, все мы его будем поддерживать. Юридически здесь вообще дело было не состоятельным, и Мырзакматов однозначно должен быть оправдан, - добавила она.