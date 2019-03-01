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Штрафы за плевки, вождение без ремня и пересечение стоп-линии снижены

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- Оксана Гут
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Сегодня, 1 марта, на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов сообщил, что 4 марта вступят в силу поправки в Кодекс о нарушениях и закон "О дорожном движении Кыргызстана", которые были подписаны президентом в феврале. Это та самая работа над ошибками, совершенными при поспешном принятии новых УПК.

В частности, разграничена юрисдикция по вступившим в силу 1 января законам. К примеру, право проводить рейдовые мероприятия, останавливать и штрафовать водителей за незаконное тонирование авто вернули сотрудникам ГУОБДД. Если напомнить, то месяц многие автолюбители, воспользовавшись правовой коллизией, разъезжали по стране в наглухо тонированных машинах. Так как наказывать их за нарушение ПДД должен был не компетентный в этом вопросе Минтранс.

Кроме того, были снижены штрафы или точнее уравнены за вождение авто с непристегнутным ремнем безопасности. Размер наказание составит 1 тысячу сомов независимо от того - по какой дороге едет водитель – в городе или в сельской местности. В селе он составлял 3 тысячи сомов.

Устранена лазейка в законе для нетрезвых автолюбителей. Теперь при отказе от медицинского освидетельствования, равно как и при вождении в алкогольном опьянении, нарушитель должен будет оплатить 17,5 тысяч сомов. Ранее отказ оплачивался в сумме 5,5 тысяч сомов.

Штраф за пересечение стоп-линии также уравняли для физических и юридических лиц. Он составит – 1 тысячу сомов. Тогда как ранее юрлица могли быть оштрафованы на 5 тысяч сомов.

И скандальное нововведение – плата за плевки. Общественность сподвигла правоохранительные органы в разы уменьшить сумму взыскания. Так плевки сопоставили курению в неположенных местах, где предусмотрен штраф в размере 1 тысячи сомов.

К слову, приводить наказание в действие ранее поручено органам местной власти. В столичной мэрии, например, до сих пор даже не созданы специальные комиссии, которые должны штрафовать злостных "плевателей".


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URL: https://www.vb.kg/377054
Теги:
МВД, нарушения, ПДД, штраф, Административный кодекс, Бишкек, Кыргызстан, ГУОБДД
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Комментарии
Мика Мамаев
01.03.2019, 19:41
Карма: +160
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 225
Минусов: 65
Комментариев: 219

Ремень-1000 сом,дороговато,,

,таксую ночью в фирме,клиенты- в основном поддатые после тоя,,,везде камеры,,

вопрос: как,обьяснять каждому нетрезвому что в 2-3-4 часа он должен пристегиаать ремень???

Момент: живу не в бишкеке , уровень заработка у нас намного ниже,,,каааааааак ???????

+2
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Коррупция в Админ комиссиях
01.03.2019, 19:42

В аилкомах даже понятия не имеют, что делать с "комиссиями", как собираться, кому что выписывать и как! По сей день ситуация такая получается.... Бардак там. никто ничего не знает что делать завтра!

Вместо этого нужно было ввести следующую простую схему, которая устраняет эту коллизию  с законами и непонятками что делать с нарушениями и принятую во всем мире: ВСЕ НАРУШЕНИЯ в категории "Административные правонарушения" и "проступки" должны вести Административные суды районов городов и областей КР! То есть, суды еа местах, суды по месту совершения Админправонарушений и проступков!

 Схемка работает  так: ВИДЕО-центр спускает все фото не по адресам (письма счастья), а в руки каждому участковому на местах по месту жительства в течение 10 дней. Админ материалы называется.

" Тот показывает их, и вручает) по адресам лично в руки лицам! И ...обеспечивает явку нарушителей в Админ суд в регламентированное время и дату! Это не более 10 днгей, как и было ранее по админ мт ериалам... И только суд там назначает и оглашает все виды штрафов и наказаний!

Ибо в аилкомах  (по кварталам) эти "комиссии" теперь будут массово размножать коррупцию и разлагать население ХУЖЕ ГАИшников! Как пить дать!

Если они до сих пор не собрались, и непонятно, что за люди (НЕПОДГОТОВЛЕННЫЕ!) будут там заседать, то ясен перец, что там будет коррупция еще хуже, чем с ГАИ была!!!!

Меня вот не слушали, когда я еще с 2011 года предлагал властям схему по этим самым ГАИ и админ- материалам (сейчас это Видеоматериалы с ПДД и камер!. А сейчас намечается хаос, я так чувствую... И из зва того, что отошли от общепринятых мировых  правил, что только суды (уголовные, административные, спортивные, гражданские и т.д.) могут эти дела разрешать! А не какие-нибудь "комиссии Абылгазмиева", которые в "теорию государства и права", и сами того не понимая (не осознавая!), нарушили этот общемировой порядок дел!

.

+2
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Роза
01.03.2019, 20:15

Штрафы за такие незначительные нарушения как не пристегнутые ремни, пересечение стоп-линии, с учетом зарплат и пенсии бюджетников, очень высоки. Да и таксистам будет несладко.

+1
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Гражданин
01.03.2019, 20:23

Думаю следующая революция будет из за штрафа за плевок и за не законного тарифа за электроэнергию

0
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