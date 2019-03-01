Штрафы за плевки, вождение без ремня и пересечение стоп-линии снижены

В аилкомах даже понятия не имеют, что делать с "комиссиями", как собираться, кому что выписывать и как! По сей день ситуация такая получается.... Бардак там. никто ничего не знает что делать завтра!
Вместо этого нужно было ввести следующую простую схему, которая устраняет эту коллизию с законами и непонятками что делать с нарушениями и принятую во всем мире: ВСЕ НАРУШЕНИЯ в категории "Административные правонарушения" и "проступки" должны вести Административные суды районов городов и областей КР! То есть, суды еа местах, суды по месту совершения Админправонарушений и проступков!
Схемка работает так: ВИДЕО-центр спускает все фото не по адресам (письма счастья), а в руки каждому участковому на местах по месту жительства в течение 10 дней. Админ материалы называется.
" Тот показывает их, и вручает) по адресам лично в руки лицам! И ...обеспечивает явку нарушителей в Админ суд в регламентированное время и дату! Это не более 10 днгей, как и было ранее по админ мт ериалам... И только суд там назначает и оглашает все виды штрафов и наказаний!
Ибо в аилкомах (по кварталам) эти "комиссии" теперь будут массово размножать коррупцию и разлагать население ХУЖЕ ГАИшников! Как пить дать!
Если они до сих пор не собрались, и непонятно, что за люди (НЕПОДГОТОВЛЕННЫЕ!) будут там заседать, то ясен перец, что там будет коррупция еще хуже, чем с ГАИ была!!!!
Меня вот не слушали, когда я еще с 2011 года предлагал властям схему по этим самым ГАИ и админ- материалам (сейчас это Видеоматериалы с ПДД и камер!. А сейчас намечается хаос, я так чувствую... И из зва того, что отошли от общепринятых мировых правил, что только суды (уголовные, административные, спортивные, гражданские и т.д.) могут эти дела разрешать! А не какие-нибудь "комиссии Абылгазмиева", которые в "теорию государства и права", и сами того не понимая (не осознавая!), нарушили этот общемировой порядок дел!
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