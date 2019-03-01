Штрафы за плевки, вождение без ремня и пересечение стоп-линии снижены

Сегодня, 1 марта, на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов сообщил, что 4 марта вступят в силу поправки в Кодекс о нарушениях и закон "О дорожном движении Кыргызстана", которые были подписаны президентом в феврале. Это та самая работа над ошибками, совершенными при поспешном принятии новых УПК.

В частности, разграничена юрисдикция по вступившим в силу 1 января законам. К примеру, право проводить рейдовые мероприятия, останавливать и штрафовать водителей за незаконное тонирование авто вернули сотрудникам ГУОБДД. Если напомнить, то месяц многие автолюбители, воспользовавшись правовой коллизией, разъезжали по стране в наглухо тонированных машинах. Так как наказывать их за нарушение ПДД должен был не компетентный в этом вопросе Минтранс.

Кроме того, были снижены штрафы или точнее уравнены за вождение авто с непристегнутным ремнем безопасности. Размер наказание составит 1 тысячу сомов независимо от того - по какой дороге едет водитель – в городе или в сельской местности. В селе он составлял 3 тысячи сомов.

Устранена лазейка в законе для нетрезвых автолюбителей. Теперь при отказе от медицинского освидетельствования, равно как и при вождении в алкогольном опьянении, нарушитель должен будет оплатить 17,5 тысяч сомов. Ранее отказ оплачивался в сумме 5,5 тысяч сомов.

Штраф за пересечение стоп-линии также уравняли для физических и юридических лиц. Он составит – 1 тысячу сомов. Тогда как ранее юрлица могли быть оштрафованы на 5 тысяч сомов.

И скандальное нововведение – плата за плевки. Общественность сподвигла правоохранительные органы в разы уменьшить сумму взыскания. Так плевки сопоставили курению в неположенных местах, где предусмотрен штраф в размере 1 тысячи сомов.

К слову, приводить наказание в действие ранее поручено органам местной власти. В столичной мэрии, например, до сих пор даже не созданы специальные комиссии, которые должны штрафовать злостных "плевателей".