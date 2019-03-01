Командующий Центральным военным округом РФ Лапин посетит Кыргызстан

Как стало известно редакции VB.KG, во вторник, 5 марта, в Кыргызстан приезжает Командующий Центральным военным округом России Александр Лапин.

Александр Павлович будет встречаться с командованием и личным составом базы ОДКБ в Канте и кыргызстанскими коллегами – руководством Генштаба Вооруженных сил Кыргызской Республики.

Ожидаемые темы обсуждения – продолжение военно-технического сотрудничества. Уточняется, что со стороны российской стороны вопрос открытия второй базы ОДКБ на юге республики подниматься не будет. Напомним, что изначально эта инициатива принадлежала кыргызской стороне, и официальный Кремль неоднократно подчеркивал, что не строит планов по созданию еще одной базы в рамках ОДКБ на юге Кыргызстана.

Отметим, что приезд Лапина предшествует визиту в Кыргызстан президента Российской Федерации Владимира Путина в конце марта. А буквально накануне прилета российского президента в Бишкек прилетит министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Справка VB.KG:

Центральный военный округ (ЦВО) сформирован 1 декабря 2010 года в ходе военной реформы 2008-2010 годов на базе войск Краснознамённого Приволжско-Уральского военного округа и части Краснознамённого Сибирского военного округа. В его состав также вошло 2-е командование ВВС и ПВО.

Войска ЦВО дислоцируются в административных границах трёх федеральных округов (Приволжского, Уральского и части Сибирского) на территории следующих субъектов Российской Федерации: Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Республика Тува, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чувашская Республика, Алтайский, Красноярский, Пермский края, Иркутская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Томская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ.

В состав военного округа входят: 2-я гвардейская общевойсковая армия, 41-я общевойсковая армия, 14-я армия ВВС и ПВО, 201-я военная Гатчинская дважды Краснознамённая, ордена Жукова база, находящаяся в Республике Таджикистан, объединенная военная база ОДКБ в Кыргызстане подразделения, размещённые на территории Казахстана.

ЦВО является крупнейшим военным округом в России: его площадь - 7,06 млн км² (более 40% территории России), а население - 54,9 млн человек (39 % ).

Командующему войсками ЦВО подчинены все дислоцированные на территории округа формирования видов и родов войск, за исключением Ракетных войск стратегического назначения. Кроме того, в его оперативном подчинении находятся воинские формирования Федеральной службы войск национальной гвардии, Пограничной службы ФСБ, а также части МЧС и других министерств и ведомств России, выполняющие задачи на территории округа.

Александр Павлович Лапин

Родился 1 января 1964 года в Казани

В 1988 году окончил Казанское высшее танковое командное училище (ныне - филиал Военного учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая академия ВС РФ"), в 1997 году - Военную академию бронетанковых войск им. маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского в Москве (в 1998 году влилась в состав "Общевойсковой академии"), в 2009 году - Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

В 1982 году был призван в ряды Советской армии, проходил срочную службу в войсках противовоздушной обороны Среднеазиатского военного округа. Затем после окончания танкового командного училища служил в частях 26-го армейского корпуса, был командиром танкового взвода, танковой роты, батальона. Позднее занимал различные должности в Ленинградском военном округе и на Северном флоте.

После окончания бронетанковой академии был направлен в 58-ю общевойсковую армию Северо-Кавказского военного округа, где служил командиром отдельного танкового батальона. С 1999 года - начальник штаба, затем командир отдельного 429-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии (Моздок, Северная Осетия).

В начале 2000-х годов служил начальником штаба 20-й гвардейской мотострелковой дивизии (Волгоград).

В 2003-2006 годах командовал 205-й отдельной мотострелковой бригадой (Буденновск, Ставропольский край), в 2006-2007 годах - 20-й гвардейской мотострелковой дивизией.

После окончания Военной академии Генштаба ВС РФ с 2009 года занимал должность заместителя командующего 58-й армией.

2 апреля 2012 года был назначен командующим 20-й гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа (поселок Мулино, Нижегородская обл., в 2015 году штаб армии передислоцирован в Воронеж).

В 2014 году был назначен на должность начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа генерал-полковника Сергея Суровикина.

В 2017 году занимал пост начальника штаба группировки войск ВС РФ в Сирийской Арабской Республике.

В сентябре 2017 года был назначен начальником Общевойсковой академии ВС РФ.

Генерал-лейтенант (2014).

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, орденом "За военные заслуги", орденом Александра Невского, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и др. медалями.