Холодное оружие открыто продается на рынке в Нарыне

)))),,вы что впервые вышли на рынок??? Пока ещё это не холодное оружие,,

вот найдут эти ножи у Вас в кармане в 2 часа ночи ,где нить на дискотеке или в подворотне где произошла драка,--- то возможно тогда и определит эксперт-криминалист ваш нож в холодное оружие,,и то на вряд ли,,))))