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Холодное оружие открыто продается на рынке в Нарыне

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- ВБ
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Холодное оружие продается на рынке! Оно всем доступно за маленькие деньги.

Были на рынке, хотели купить с друзьями брелок на память. Но увиденное привело нас в шок. Город Нарын, торговая база "Кадыр Ата". Там, где продают канцтовары, продают холодное оружие. Хочу особо подчеркнуть, ЭЛЕКТРОШОКЕР! Тогда, когда мы там были, взрослого продавца не было, был только ученик 3-4 класса. Там же холодное оружие можно увидеть под стеклом, в котором уже огромная трещина. Так же, в том проходе, где стояла "Витрина", не было камер видеонаблюдения. Разве так можно?

Народную новость прислал Нурболот Монолдоров


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URL: https://www.vb.kg/377058
Теги:
торговля, нарушения, Нарын, Нарынская область, оружие
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Комментарии
212
27.03.2019, 13:24

не увидел холодного оружия, ну разве только что кастет и все, ножи самые обычные китайские подделки, если вы не разбираетесь в оружии не пишите ерунду, и кроме того вы не эксперт чтобы давать заключения, просто у вас сработал инстинкт ябеды и типа добропорядочного гражданина 

+1
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Д
27.03.2019, 14:24

С другой планеты?

+1
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Мика Мамаев
27.03.2019, 15:27
Карма: +181
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 276
Минусов: 95
Комментариев: 273

)))),,вы что впервые вышли на рынок??? Пока ещё это не холодное оружие,,

вот найдут эти ножи у Вас в кармане в 2 часа ночи ,где нить на дискотеке или в подворотне где произошла драка,--- то возможно тогда и определит эксперт-криминалист ваш нож в холодное оружие,,и то на вряд ли,,))))

0
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312
27.03.2019, 15:50

Единственное, что меня возмущает на представленных фото - это надпись "мужские одежды".

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