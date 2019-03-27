Холодное оружие открыто продается на рынке в Нарыне

Холодное оружие продается на рынке! Оно всем доступно за маленькие деньги.
Были на рынке, хотели купить с друзьями брелок на память. Но увиденное привело нас в шок. Город Нарын, торговая база "Кадыр Ата". Там, где продают канцтовары, продают холодное оружие. Хочу особо подчеркнуть, ЭЛЕКТРОШОКЕР! Тогда, когда мы там были, взрослого продавца не было, был только ученик 3-4 класса. Там же холодное оружие можно увидеть под стеклом, в котором уже огромная трещина. Так же, в том проходе, где стояла "Витрина", не было камер видеонаблюдения. Разве так можно?
Народную новость прислал Нурболот Монолдоров