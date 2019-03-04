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От матери школьника потребовали сдать в фонд школы всю ее зарплату

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- Оксана Гут
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В редакцию VB.KG обратилась мама ученика 38-ой школы Бишкека. Она просит редакцию помочь ей решить вопрос с принудительными взносами в фонд школы.

- Я оплатила 500 сомов в копилку, 500 сомов за охрану, ремонт школы - 500 сомов, но ещё с моего сына требуют сдать 5000 сомов. У меня зарплата такая. Где я найду эти деньги и срочно? Я объясняла, что у меня нет возможности. Но меня никто не слушает, продолжают требовать через ребенка, мне звонит классная руководительница. Я пыталась связаться с Министерством образования, просить их помощи, но попросту не могу дозвониться. Не знаю, что делать, думаю уже обратиться в прокуратуру, - пишет женщина.

С ее слов, она также работает учительницей и прекрасно знает, что за поборы в школах прописана ответственность.

Насколько известно, фонд школы – это, действительно, добровольные взносы родителей. Сумма и условия взносов также оговариваются с родительскими комитетами.

Редакция vb.kg готова выслушать позицию руководства школы и передать представителям ответственных органов контакты заявительницы для полного изучения ситуации.


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URL: https://www.vb.kg/377059
Теги:
Министерство образования, прокуратура, образование, поборы, школа, Бишкек, Кыргызстан, родительский комитет
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Комментарии
таке
04.03.2019, 12:39

в чем проблема навести порядок от поборов в бишкекских школах???

никак не пойму в чем проблема???

зачем тогда нам нужны целый министр с министерством, мэрия ???

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