Экс-глава ГРУ: Боевики в Афганистане поддерживаются силами США

На границе с Таджикистаном идет скопление боевиков движения ИГИЛ, силы которых укрепляются именно США. Об этом ранее на Круглом столе в Бишкеке, посвященном 20-летию Баткенских событий, заявил экс-руководитель ГРУ Министерства обороны КР Малик Джумагулов.

По его словам, об этом говорят разведданные.

- Недавно с помощью наших друзей - американцев произошло освобождение главарей боевиков, что свидетельствует о том, что террористическая угроза для Центральной Азии будет нарастать. И Туркменистан с Таджикистаном не зря на этот счет волнуются. Как аналитик скажу, что массового вторжения не будет. Сейчас актуальна другая проблема – "спящие ячейки", которых на территории региона создано великое множество. Они вполне могут в нужный момент воспользоваться схронами оружия, которых, несмотря на все наши усилия, осталось предостаточно, - сказал Джумагулов.

Исходя из опыта 1999-2000 годов, продолжил эксперт, когда произошло вторжение боевиков на территорию Кыргызстана, очень важно целенаправленно и вдумчиво решать вопросы финансирования силовых структур, подготовки кадров и укрепления государственной границы.

- В этой ситуации я считаю необходимым активизировать деятельность государственной пограничной службы и создавать оперативно-мобильные группы, которые будут проводить разведывательно-поисковые мероприятия по всем южным перевалам. На это нужны существенные финансовые затраты, но результаты их оправдают, - отметил он.