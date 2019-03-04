В Кыргызстане подешевели бензин и дизтопливо

Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана распространила информацию о ситуации на рынке ГСМ в Кыргызстане по итогам 2 месяцев 2019 года, а также предварительный прогноз на март 2019 года.

Объемы поставок ГСМ

Нефтетрейдеры республики продолжают бесперебойно обеспечивать республику необходимыми объемами ГСМ. По предварительным данным в течение января-февраля месяцев 2019 года всего в республику было импортировано 164,6 тыс. тн. нефтепродуктов, из них бензины – 88,9 тыс. тн. дизтоплива – 75,6 тыс. тонн.

Стоит отметить, что нефтетрейдеры полностью покрывают потребности республики в ГСМ, тем самым реализуя свою главную задачу по обеспечению Кыргызстана нефтепродуктами, не допуская при этом возникновения какого-либо дефицита.

Обеспечение ГСМ для сельхозпроизводителей

15 января 2019 года было подписано очередное Соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией и Министерством сельского хозяйства и мелиорации КР.

Согласно прогнозам Минсельхоза потребность в ГСМ на 2019 год составит 115,7 тыс. тонн, из них 90,6 тыс. тонн дизтоплива и 25,1 тыс. тонн бензина.

Нефтетрейдеры выражают готовность своевременно и в полном объеме выполнить свои обязательства по обеспечению аграриев республики необходимым количеством нефтепродуктов.

Кроме того, ряд компаний традиционно оказывает поддержку крестьянам и фермерам путем предоставления скидок в размере 0,4 сом/литр при оптовой и розничной реализации ГСМ.

Динамика цен за 2 месяца 2019 года

По итогам 2 месяцев 2019 года в целом по республике отмечается снижение розничных цен на ГСМ по сравнению с уровнем на начало года. Так, в течение января-февраля в среднем по стране бензин подешевел на 1,5 сома или 3,5%, а средняя стоимость дизтоплива снизилась на 1,3 сома или 2,8%.

Беспошлинные поставки нефтепродуктов из Казахстана

Со второй половины 2018 года в Казахстане наблюдается превышение объемов производства бензина над уровнем его потребления. Это связано с завершением модернизации казахстанских НПЗ и значительным увеличением объемов производства нефтепродуктов.

Ввиду этого, нефтетрейдеры проявляют заинтересованность в организации импорта ГСМ из Казахстана, однако этому препятствует отсутствие соответствующего соглашения о беспошлинных поставках.

В настоящее время при отсутствии разрешения на официальный экспорт, а также переполненности имеющихся в Казахстане нефтебаз, образовавшиеся излишки топлива перевозятся на территорию Кыргызстана в скрытом виде без официального контроля и уплаты налогов.

В этой связи, Ассоциация неоднократно обращалась к Правительству КР с предложением активизировать переговоры и ускорить заключение соглашения о беспошлинных поставках нефти и нефтепродуктов из Казахстана в Кыргызстан.

Вместе с тем, после подписания соглашения и организации поставок не следует ожидать выравнивания цен на ГСМ в Кыргызстане с их уровнем в Казахстане. Более низкие цены в Казахстане обусловлены рядом внутренних факторов, которые не будут распространяться на экспортные поставки.

К этим факторам относится следующее:

- низкий уровень налогообложения отрасли: акциз на бензин в 5 раз ниже, на дизель – в 3 раза, чем в Кыргызстане;

- собственная сырьевая база и собственные перерабатывающие мощности в виде 3 НПЗ (в собственности государственной компании АО "КазМунайГаз").

- полномочия Правительства Республики Казахстан на регулирование розничных цен на ГСМ.

- низкие транспортные расходы ввиду распределенности НПЗ по территории республики и низких тарифов на перевозки.

- девальвация тенге по отношению к иностранным валютам, включая кыргызский сом.

Текущая ситуация на рынке ГСМ в КР

В последнее время в информационном поле республики активно муссируется информация и делаются заявления, в том числе и официальными лицами, о том, что нефтетрейдеры, работающие в рамках законодательства и выплачивающие все налоги и сборы, якобы зарабатывают значительные прибыли на текущих ценах закупки нефтепродуктов и разнице цен на продаже с нефтебаз и АЗС.

Учитывая то, что члены ассоциации регулярно становятся лидерами по объемам платежей в бюджет и в целом являются одними из крупнейших налогоплательщиков страны, Ассоциация нефтетрейдеров считает необходимым обратиться с официальными разъяснениями по данному вопросу.

Все крупные импортеры ГСМ имеют на складах хранения двух-трех месячные запасы нефтепродуктов. Структура этих запасов по закупочным ценам неоднородна, поскольку закупки топлива были произведены в разное время и по различным ценам. Учитывая наличие этого запаса, при резком росте закупочных цен, нефтетрейдеры не допускают резкого повышения розничных цен. При снижении закупочных цен, происходит такое же плавное изменение цен на АЗС.

Структура стоимости ГСМ на АЗС на примере бензина марки Аи-92 выглядит следующим образом:

Закупочные цены на дизельное топливо сейчас значительно превышают закупочные цены на бензин Аи-92. В связи с этим, реализация дизтоплива на АЗС сейчас производится с убытком либо с нулевой рентабельностью.

Ассоциация считает необходимым обратить внимание на нелегальные поставки топлива из Казахстана. Себестоимость такого топлива не включает в себя многие затраты, в том числе акцизы и налоги, которые в структуре себестоимости занимают более 20%. По оценкам экспертов, общий объем нелегального импорта ГСМ в республику достигает 250-300 тысяч тонн ежегодно, что составляет около порядка 20% всего объема рынка Кыргызской Республики.

Также имеет место импорт нефтепродуктов из Казахстана под видом различных химических веществ (растворители, газоконденсат, углевод, присадки и др.). Данные ГСМ по сути представляют собой товарные бензины, но импортируются в страну недобросовестными нефтетрейдерами под кодами ТНВЭД, не облагающимися акцизами и другими налогами.

По сути на рынке ГСМ Кыргызстана складывается опасная ситуация, когда легально работающие нефтетрейдеры несут всю налоговую нагрузку, а недобросовестные участники рынка, использующие различные механизмы сокрытия налогов, безнаказанно реализуют топливо со значительной выгодой.

Последствиями подобной ситуации в перспективе может стать приостановление деятельности добросовестных нефтетрейдеров и значительное снижение выплат в бюджет страны.

Прогноз на март 2019 года

Согласно имеющейся информации на российском рынке нефтепродуктов возобновился рост отпускных цен на НПЗ. Так, стоимость бензина по оптовым контрактам с поставкой в марте увеличилась на 3%, дизельное топиво подорожало на 6%.

Росту оптовых цен на нефтепродукты в России способствовала активизация спроса на топливо в связи с предстоящим сезонным увеличением уровня его потребления. Вместе с тем, сложились предпосылки к росту цен на НПЗ, принимая во внимание динамику стоимости нефти на мировом рынке с начала текущего года (рост на 11,5 долл./баррель или 21%).

Поддержку ценам на нефть обеспечивают сразу несколько факторов. Один из них - решение о снижении добычи странами ОПЕК+ в текущем году на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Другим фактором выступают ожидания снижения поставок нефти из Венесуэлы из-за санкций со стороны США. Опасения о замедлении роста мировой экономики и торговый спор между США и Китаем также оказывают влияние на котировки нефти.

Вместе с тем, с учетом имеющихся у нефтетрейдеров запасов, в течение марта на рынке ГСМ Кыргызстана ожидается дальнейшее снижение розничных цен на бензиновую группу в пределах 3%, с сохранением стоимости дизтоплива на текущем уровне.