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Пальмы будут светиться и привлекать туристов! А не то, что вы подумали...

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- Бакыт Стамов
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В Тамгинском айльном аймаке выразили недоумение, почему в их желании поставить искусственные пальмы некоторые кыргызстанцы увидели какие-то корыстные цели. Об этом редакции VB.KG заявил представитель местного айыл окмоту Каныбек Курманбек уулу.

По его словам, в соцсетях большинство пользователей интернета осуждают их.

- Что плохого в том, что местные жители хотят привлечь больше туристов? Никакой коррупции либо отмывания денег нет. Все в рамках закона. Так как наши 2 села находятся в непосредственной близости от берега Иссык-Куля и летом приезжают много туристов, было принято решение украсить улицы экзотическими деревьями, которые ночью будут светиться. До этого мы на берегу озера установили две беседки, поставили зонтики и провели свет. Мы хотим сделать наш край более привлекательным для туристов, - сказал Курманбек уулу.

Отметим, ранее на портале госзакупок появилось объявление Тамгинского айыльного аймака Иссык-Кульской области на закупку 10 искусственных пальм за 150 тысяч сомов. Пальма должна быть из металла, не выше 6 метров, с листьями длиной 1,5 метра и шириной 50 сантиметров.

Однако не всем кыргызстанцам понравилась это идея, которые в соцсетях не поскупились на комментарии негативного характера:

"Дебилизм в действии", "Так вот почему они вырубали деревья, чтобы по тендеру приобрести искусственные", "Вот и прокуратуре готовый материал - нецелевое использование бюджетных средств", - написали они.


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URL: https://www.vb.kg/377067
Теги:
госзакупки, Иссык-Кульская область, реклама, туризм, экология, Кыргызстан
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Комментарии
Лира
04.03.2019, 20:25

Удивлять туристов светящимися пальмами? Вот невидаль какая, прямо экзотика. Лучше бы питьевой водой народ обеспечили. Да и к тому же за свет платить надо будет.

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