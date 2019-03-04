Один из обвиняемых в угоне авто Шамшиева может не дожить до решения суда

Как ранее сообщала редакция VB.KG, в ночь с 8 на 9 ноября 2018 года в Бишкеке был угнан автомобиль народного артиста СССР, кинорежиссера Болота Шамшиева. С авто марки Mercedes-Benz злоумышленники сняли колеса, магнитолу, другие ценные запчасти и сожгли на окраине села. 29 ноября милиция задержала двоих парней – 24-летний Ш.К. и 25-летний Л.Ю. Позже нашелся и третий – неоднократно судимый 32-летний Э. Т., на тот момент он уже находился в СИЗО Джети-Огузского РОВД Иссык-Кульской области по подозрению в совершении убийства.

По версии следствия Э.Т. вместе с двумя подельниками во дворе дома, где живет Шамшиев, распивали спиртные напитки. Они приехали туда на автомашине Mercedes-Benz, и увидев во дворе авто такой же марки, решили угнать его и разобрать себе на запчасти. Уже на двух машинах подозреваемые поехали в сторону села Молдовановка, и там с угнанного автомобиля на пустыре сняли колеса, боковые зеркала и прочее. Чтобы скрыть следы преступления, его облили бензином и подожгли. Обратно втроем вместе с награбленным они скрылись на своем же "Мерседесе". Казалось бы, дело раскрыто по горячим следам. Но появилось одно "но".

В редакцию с криком о помощи обратилась жена одного из задержанных – 25-летнего Л.Ю. Она уверяет, что в тот день ее супруг оказался в компании двух других подозреваемых по стечению обстоятельств – просто хотел подзаработать извозом. И в самом угоне он не участвовал. Более того, как подтверждает медицинскими справками женщина, Л.Ю. с детства является инвалидом 2-ой группы – у него врожденный порок сердца. И трехмесячное содержание в СИЗО изрядно подорвало его здоровье.

- Мы с мужем приехали в Бишкек для того, чтобы провести ему операцию. Он никогда не привлекался, не нарушал закон. Муж работает в службе такси. И в ту ночь он таксовал на своем "Мерседесе", просто хотел "пошабашить". Говорят, что Л.Ю. пил с другими двумя подозреваемыми, но он не мог употреблять алкоголь, так как готовился к операции, и как раз в эти дни сдавал все анализы. И запчасти моему мужу были ни к чему, потому что его машина была выставлена на продажу. Что машина краденая – он не знал, при поджоге его рядом уже не было. Ему заплатили, и он уехал, по дороге еще брал попутчиков, - рассказала свою версию произошедшего женщина.

Кроме того она отметила, что 25 ноября Л.Ю. была проведена операция на варикоцеле. А через 4 дня его задержали и водворили в ИВС.

- Я говорила, что ему вставать нельзя, что он после операции, но меня никто не слушал. Сейчас состояние здоровья моего мужа ухудшилось, у него частые приступы. Пару раз нам давали свидание – он даже говорит тяжело. Я очень боюсь за него. Мой муж был единственным кормильцем в семье! Сейчас его нет рядом, и нам очень тяжело. Я не работаю, сижу дома с дочкой, на иждивении мужа еще два несовершеннолетних братишки. Квартиру снимаем, живем на пенсию по инвалидности, - поделилась переживаниями собеседница.

Как сообщили VB.KG в ГУВД Бишкека, дело об угоне автомобиля Болота Шамшиева уже передано в суд. Оно, напомним, было возбуждено по части 1 статьи 172 "Неправомерное завладение автомобилем или иным автотранспортным средством" УК КР.

От редакции выразим надежду, что следствие было проведено объективно, и суд вынесет справедливое решение. Одно только не ясно, почему суд не учел наличие у Л.Ю. врожденного порока сердца и ряд других жизненных обстоятельств при избрании меры пресечения в виде ареста...