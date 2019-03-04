Кара-Балта тонет в мусоре. Фото сделано на ул. Жайыл баатыра, с 28 февраля по 4 марта. Что можно говорить о других частях города, если на центральной улице не вывозят мусор? На базаре нет мусорных баков, людям некуда бросать мусор, и образуются вот стихийные свалки. Мусор бросают с придорожных столовых, потому что в мэрии им сказали собирать там, и оттуда будут вывозить. Но мусор не вывозят неделями, мусор гниет и воняет невозможно. Через дорогу готовят и продают самсы, лепешки, куры гриль.

Народную новость прислал Кубат