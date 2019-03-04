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Кара-Балта тонет в мусоре

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- ВБ
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Кара-Балта тонет в мусоре. Фото сделано на ул. Жайыл баатыра, с 28 февраля по 4 марта. Что можно говорить о других частях города, если на центральной улице не вывозят мусор? На базаре нет мусорных баков, людям некуда бросать мусор, и образуются вот стихийные свалки. Мусор бросают с придорожных столовых, потому что в мэрии им сказали собирать там, и оттуда будут вывозить. Но мусор не вывозят неделями, мусор гниет и воняет невозможно. Через дорогу готовят и продают самсы, лепешки, куры гриль.

Народную новость прислал Кубат


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URL: https://www.vb.kg/377070
Теги:
Кара-Балта, кафе, мусор, Чуйская область
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Комментарии
Житель города
04.03.2019, 17:44

Сколько можно терпеть с нового года такая беда по всему городу.

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