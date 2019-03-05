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Для делегации из Кыргызстана в Эр-Рияде построили целый город!

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- Екатерина Улитина
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Глава Всемирной конфедерации этноигр Аскат Акибаев в интервью VB.KG прокомментировал негативные отзывы о поведении участников этнофестиваля из Кыргызстана в Саудовской Аравии.

- Надо отметить, что жалоб от саудовской стороны не поступало. Наоборот, они быстро отреагировали и сразу же увеличили объемы питания, понимая, что к ним приехали спортсмены, для которых полагается готовить большие порции. Да, ребята с дороги проголодались, но я не думаю, что из этого нужно делать трагедию. Это естественные потребности молодых организмов. Другое дело, есть люди, которые во всем видят только плохое и не говорят о хорошем. А ведь среди участников есть художники, скульпторы, артисты, ученые. Почему ничего не слышно о них? Наши участники изготовили уникальные скульптуры, которые вызвали восхищение как у арабов, так и в отечественном интернет-сегменте. Вообще масштаб фестиваля, к которому готовятся в Саудовской Аравии, сложно вообразить. Вы только представьте, мы уже отправили шесть самолетов с животными, декорациями, реквизитом, юртами и людьми, а в аэропорту сейчас вновь идет подготовка к вылету 4 большегрузных бортов, на которых в Эр-Рияд отправятся оставшиеся участники и груз. Но об этом тоже не пишут. Также, как и о трогательной встрече животных после перелета. Как владельцы волновались и были счастливы видеть своих питомцев целыми и невредимыми. Никто не написал, что организаторы в Саудовской Аравии построили специально для нас практически целый город! Да, где-то не работает горячая вода, где-то есть какие-то недочеты, но по первому нашему звонку все проблемы решаются. Конечно, когда в одном месте собираются 2 тысячи человек, возможны недоразумения, кто-то может вести себя неправильно или ошибиться. И все это исправимо, – подчеркивает Аскат Акибаев.

Он рассказал, что на этнофестивале в Эр-Рияде, который будет проходить в марте в рамках Верблюжьего фестиваля имени Короля Абдулазиза, кыргызстанцы продемонстрируют национальную культуру, спорт, искусство, кино и выступят организаторами научного обсуждения, посвященного наследию кочевой цивилизации.

- Все участники фестиваля прошли отбор. Спортсменов рекомендовали национальные федерации. Например, кок-бору будут представлять пять команд, которые заняли первые места на Чемпионате Кыргызстана. Этнокультурную программу покажут сказители, музыканты, каскадеры, актеры. Прикладное искусство продемонстрируют умельцы, которых нам рекомендовали в ассоциациях. Главное условие, что они не просто поставят столы со своими изделиями, а проведут мастер-классы, чтобы гости увидели своими глазами, как устанавливают юрту, как изготавливают кыргызские шырдаки и так далее. Очень важная часть фестиваля – научная составляющая. Вы же знаете, как много дискуссий ведется вокруг тех или иных культурных достояний – юрты, национального убора калпака, боорсока, кок-бору, танец кара-жорго и др. Мы предлагаем собраться вместе и обсудить, что многое из культурного наследия не принадлежит единственному народу, а является достоянием всей кочевой цивилизации, - заключил Аскат Акибаев.

Напомним, 9 марта в Саудовской Аравии начнется масштабный верблюжий фестиваль, в рамках которого пройдет этнокультурное мероприятие. От Кыргызстана поехали 1000 участников. Первые 500 человек уже прибыли в Эр-Рияд, журналист одного из кыргызстанских телеканалов опубликовала в социальной сети пост, в котором раскритиковала некультурное поведение кыргызстанцев в ресторане гостиницы.

Позже автор поста сообщила, что с кыргызстанцами была проведена беседа, и они изменили свое поведение в лучшую сторону.


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URL: https://www.vb.kg/377080
Теги:
национальные виды спорта, Саудовская Аравия, фестиваль, культура, Кыргызстан
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Комментарии
Максат
05.03.2019, 10:46

Культура наша и традиции интересны миру. Очень рад, что наш этно стиль выходит на мировой уровень. Горжусь! Чаще надо дарить нашему народу такие эмоции. Это двигает нашу молодежь больше узнавать нашу историю и традиции. 

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Ас
05.03.2019, 10:49

Прикольно молодцы классно я тоже хочу когда набор на новый фестиваль за кем списки товарищи

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Тунгуч
05.03.2019, 11:10

Вообще надо отдать должное Асхат Акибаевичу!он один и главных идеологов и организаторов ВИК! А мы тут сидим и пишем критику в адрес организаторов фестиваля....человек который создал вместе со своей командой и воплотил в жизнь имеджевый проект государство ВИК! Нас смотрел практически весь мир! Спасибо Асхат Акибаевичу и его команде.простите нас диванных критиков!

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Фрунзе
05.03.2019, 11:31

Удачи и успехов нашей делегации!

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Мыркымбет Мамбетов
05.03.2019, 12:10

Со стороны Саудовской Аравии жалоб не поступало,а они тебе и не скажут ничего. Наверное сам был среди них, свистел, орал и ногу босую задирал.

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Мика Мамаев
05.03.2019, 12:15
Карма: +163
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 229
Минусов: 66
Комментариев: 231

Радует ,радует,но и моральной стороне надо подумать,,,арабы мусульмане и мы мусульмане,,,,не опозориться бы,браться,надеюс есть среди Вас те кто придерживается,знает каноны ислама,,,,,

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12345
05.03.2019, 12:16

Видимо в составе делегации очень много родственников акибаева, раз так рьянно защищает их.

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Ilya Ulyalya
05.03.2019, 12:43
Карма: +11
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 14
Минусов: 3
Комментариев: 10

Ну подумаешь немного свистели требуя в гостях еду,немного позадирали ноги на стулья,подумаешь немного ящиков напитков унесли в номера.

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Ilya Ulyalya
05.03.2019, 12:44
Карма: +11
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 14
Минусов: 3
Комментариев: 10

Подумаешь трагедия это ведь потребность молодого организма свистеть задирать ноги и уносить напитки упаковками

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Читатель
05.03.2019, 13:02

А нам, читателям, было бы интересно узнать состав делегации, кто и почему поехал, за какие заслуги.

Было бы интересно узнать как проходил отбор.

А то шито-крыто поехали, помимо спортсменов участников свои люди.

Если это не так, то пусть поименно перечислят кто поехал.

Если бы не соцсети, то простой люд и не узнал бы никогда, что там от Кыргызстана находится такое количество людей.

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Фрунзе
05.03.2019, 13:05

"А ведь среди участников есть художники, скульпторы, артисты, ученые. Почему ничего не слышно о них?"

Вот именно, почему не огласите весь список.

Мы читатели не ясновидящие, чтобы знать кто там и зачем.

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