Для делегации из Кыргызстана в Эр-Рияде построили целый город!

Глава Всемирной конфедерации этноигр Аскат Акибаев в интервью VB.KG прокомментировал негативные отзывы о поведении участников этнофестиваля из Кыргызстана в Саудовской Аравии.

- Надо отметить, что жалоб от саудовской стороны не поступало. Наоборот, они быстро отреагировали и сразу же увеличили объемы питания, понимая, что к ним приехали спортсмены, для которых полагается готовить большие порции. Да, ребята с дороги проголодались, но я не думаю, что из этого нужно делать трагедию. Это естественные потребности молодых организмов. Другое дело, есть люди, которые во всем видят только плохое и не говорят о хорошем. А ведь среди участников есть художники, скульпторы, артисты, ученые. Почему ничего не слышно о них? Наши участники изготовили уникальные скульптуры, которые вызвали восхищение как у арабов, так и в отечественном интернет-сегменте. Вообще масштаб фестиваля, к которому готовятся в Саудовской Аравии, сложно вообразить. Вы только представьте, мы уже отправили шесть самолетов с животными, декорациями, реквизитом, юртами и людьми, а в аэропорту сейчас вновь идет подготовка к вылету 4 большегрузных бортов, на которых в Эр-Рияд отправятся оставшиеся участники и груз. Но об этом тоже не пишут. Также, как и о трогательной встрече животных после перелета. Как владельцы волновались и были счастливы видеть своих питомцев целыми и невредимыми. Никто не написал, что организаторы в Саудовской Аравии построили специально для нас практически целый город! Да, где-то не работает горячая вода, где-то есть какие-то недочеты, но по первому нашему звонку все проблемы решаются. Конечно, когда в одном месте собираются 2 тысячи человек, возможны недоразумения, кто-то может вести себя неправильно или ошибиться. И все это исправимо, – подчеркивает Аскат Акибаев.

Он рассказал, что на этнофестивале в Эр-Рияде, который будет проходить в марте в рамках Верблюжьего фестиваля имени Короля Абдулазиза, кыргызстанцы продемонстрируют национальную культуру, спорт, искусство, кино и выступят организаторами научного обсуждения, посвященного наследию кочевой цивилизации.

- Все участники фестиваля прошли отбор. Спортсменов рекомендовали национальные федерации. Например, кок-бору будут представлять пять команд, которые заняли первые места на Чемпионате Кыргызстана. Этнокультурную программу покажут сказители, музыканты, каскадеры, актеры. Прикладное искусство продемонстрируют умельцы, которых нам рекомендовали в ассоциациях. Главное условие, что они не просто поставят столы со своими изделиями, а проведут мастер-классы, чтобы гости увидели своими глазами, как устанавливают юрту, как изготавливают кыргызские шырдаки и так далее. Очень важная часть фестиваля – научная составляющая. Вы же знаете, как много дискуссий ведется вокруг тех или иных культурных достояний – юрты, национального убора калпака, боорсока, кок-бору, танец кара-жорго и др. Мы предлагаем собраться вместе и обсудить, что многое из культурного наследия не принадлежит единственному народу, а является достоянием всей кочевой цивилизации, - заключил Аскат Акибаев.

Напомним, 9 марта в Саудовской Аравии начнется масштабный верблюжий фестиваль, в рамках которого пройдет этнокультурное мероприятие. От Кыргызстана поехали 1000 участников. Первые 500 человек уже прибыли в Эр-Рияд, журналист одного из кыргызстанских телеканалов опубликовала в социальной сети пост, в котором раскритиковала некультурное поведение кыргызстанцев в ресторане гостиницы.

Позже автор поста сообщила, что с кыргызстанцами была проведена беседа, и они изменили свое поведение в лучшую сторону.