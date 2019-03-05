Генпрокуратура КР не теряет надежды вернуть деньги, выведенные Бакиевыми

Генеральная прокуратура Кыргызской Республики отмечает, что противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов (в т.ч. возврат похищенных активов), является одной из приоритетных задач органов прокуратуры Кыргызской Республики, особую актуальность они приобрели после апрельских событий 2010 г., в результате которых в отношении членов семьи Бакиевых и их близкого окружения были возбуждены ряд уголовных дел по фактам коррупции, отмывании и легализации преступных доходов и т.д.

В связи с чем Генеральной прокуратурой совместно с компетентными государственными органами Кыргызской Республики на постоянной основе проводится комплексная работа по поиску, аресту и конфискации преступных активов для их возврата в Кыргызскую Республику.

10 декабря 2003 года была принята Конвенция ООН против коррупции, ратифицированная Парламентом страны 6 августа 2005 года, в которой были определены меры по предупреждению коррупции, формы международного сотрудничества, а также прописаны меры по возвращению выведенных активов, добытых преступным путем. Ответственным центральным органом от Кыргызской Республики по ее реализации была определена Генеральная прокуратура Кыргызской Республики.

Более того, в 2018 году постановлением Правительства Кыргызской Республики № 606 было утверждено Положение о порядке осуществления международного сотрудничества, согласно которому Генеральная прокуратура, орган финансовой разведки, правоохранительные органы и органы национальной безопасности, а также Судебный департамент (в части исполнения судебного акта или исполнительного документа) определены уполномоченными органами по вопросам возвращения средств, выведенных незаконным (преступным) путем за пределы Кыргызской Республики.

При этом необходимо отметить, что процесс доказывания факта незаконного происхождения денежных средств является сложным и длительным процессом, требующим высокого профессионализма, тесного взаимодействия всех компетентных органов, в том числе с компетентными органами зарубежных государств.

Кроме того, в настоящее время Генеральная прокуратура Кыргызской Республики активно сотрудничает и взаимодействует с компетентными органами США, Великобритании, Швейцарии, Лихтенштейна и Китая, а также с различными международными институтами в этом направлении.

К примеру, ведется тесная работа с Инициативой StAR, который является совместным механизмом по возвращению активов УНП ООН и Всемирного Банка, Базельским Институтом управления по возвращению активов, с неформальными сетями Азиатско-Тихоокенского региона, Западной и Центральной и Азии (ARIN-AP и ARIN-WCA), деятельность которых сфокусированы на выявление и возврат преступных активов.

Также привлекаются юридические фирмы, которые специализируется по вопросам поиска похищенных активов. К примеру, можно отметить положительную практику сотрудничества Генеральной прокуратуры с американской юридической компанией "Akin Gump Straus Hauer & Feld LLP", которая смогла помочь Кыргызской Республике идентифицировать и вернуть в Кыргызскую Республику преступные активы семьи Бакиевых из США. Соответствующее совместное заявление об этом было подписано между правительствами Кыргызской Республики и США 25.02.2019 г. в г. Бишкек в рамках рабочего визита Первого заместителя помощника Госсекретаря США г-жи Элис Уэллс.

Вместе с тем, в целях дальнейшего усиления работы по поиску и возврату других преступных активов членов семьи Бакиевых, Генеральная прокуратура планирует подписать Меморандум о сотрудничестве с Национальным агентством по борьбе с преступностью Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Кроме того, отмечаем о достигнутом прогрессе в переговорах между Генеральной прокуратурой и Секретариатом Совета Европы по присоединению Кыргызстана к Европейским Конвенциям о выдаче преступников и об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам в ближайшем будущем.

Работа в данном направлении продолжается.