Труп недоношенного младенца бросили рядом с мусором

В ОВД Аламединского района начато досудебное расследование по факту обнаруженного тела недоношенного младенца. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

4 марта примерно в 20:50 часов в ОВД Аламединского района поступило сообщение по факту обнаружения в селе Маевка трупа младенца. На место выезжала следственно-оперативная группа.

Тело недоношенной девочки примерно 4-5 месяцев находилось в пакете возле мусорных отходов рядом с каналом.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.

Этот факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное расследование, назначены все необходимые экспертизы.

Отметим, подобное происшествие было зарегистрировано в прошлом году в Оше. Тогда новорожденного нашли на мусорной свалке. Следственные мероприятия к результату не привели. Ни родителей, ни тех, кто избавился от тела малыша, так и не установили.