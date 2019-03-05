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Труп недоношенного младенца бросили рядом с мусором

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- Оксана Гут
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В ОВД Аламединского района начато досудебное расследование по факту обнаруженного тела недоношенного младенца. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

4 марта примерно в 20:50 часов в ОВД Аламединского района поступило сообщение по факту обнаружения в селе Маевка трупа младенца. На место выезжала следственно-оперативная группа.

Тело недоношенной девочки примерно 4-5 месяцев находилось в пакете возле мусорных отходов рядом с каналом.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.

Этот факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное расследование, назначены все необходимые экспертизы.

Отметим, подобное происшествие было зарегистрировано в прошлом году в Оше. Тогда новорожденного нашли на мусорной свалке. Следственные мероприятия к результату не привели. Ни родителей, ни тех, кто избавился от тела малыша, так и не установили.


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URL: https://www.vb.kg/377082
Теги:
ГУВД, мусор, новорожденный, Чуйская область, экспертиза, труп, Кыргызстан, следствие, погиб ребенок, уголовное дело
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