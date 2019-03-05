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Депутаты одобрили кандидатуры послов КР в Афганистане, Японии и Бельгии

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- Екатерина Улитина
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Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности одобрил кандидатов на должности послов КР в Афганистане, Бельгии и Японии. Заседание прошло в закрытом режиме.

Внешнеполитическое ведомство предложила на пост посла в Японии – Мирлана Арстанбаева, в Афганистане – Мирослава Ниязова, в Королевстве Бельгии – Муктара Джумалиева.

О Мирлане Арстанбаеве в открытых источниках информации немного. Последние годы он работал генеральным директором государственного предприятия "Кыргыздипсервис". С 2009 по 2014 годы возглавлял консульство Кыргызстана в Стамбуле. Еще раньше руководил службой протокола президента Курманбека Бакиева. Владеет русским, кыргызским, английским и турецким языками. На сайте Кыргызского Государственного Технического Университета его имя значится в списке лучших выпускников по специальности "ТПОП", судя по списку специальностей университета речь идет о специальности "Технология продуктов общественного питания". В структуре МИД начал работать с 1995 года, вполне вероятно, что за эти годы получил второе образование в сфере дипломатии.

Мирослав Ниязов, который вскоре может возглавить дипмиссию КР в Афганистане, ранее работал послом КР в Таджикистане. Проработав более 20 лет в структурах нацбезопасности, хорошо знаком с болевыми точками страны, в которой ему предстоит работать.

Муктар Джумалиев - кадровый дипломат. В разные годы он являлся постоянным представителем Кыргызстана при ООН в Женеве и послом КР в США и Канаде. В случае одобрения, он возглавит дипломатическую миссию в Королевстве Бельгия.


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URL: https://www.vb.kg/377085
Теги:
Афганистан, Бельгия, посольство, США, Таджикистан, Япония, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, МИД, Мирослав Ниязов
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Комментарии
Нина Горобец
05.03.2019, 14:28

Удачи в работе на благо Кыргызстана

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