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Строительство дома "для мэрии" в 5 микрорайоне временно приостановлено

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- ВБ
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Под председательством вице-мэра столицы Уланбека Азыгалиева прошло совещание по вопросу строительства многоэтажного дома в микрорайоне №5.

На совещании приняли участие руководители управления муниципальным имуществом, управления капитального строительства и МП "Бишкекглавархитектура".

Ранее управление капитального строительства мэрии города Бишкек и общественный фонд "Наше право" обратились в правоохранительные органы с целю проверки законности строительства данного объекта.

Пока идет проверка всех обстоятельств, а также в связи с поступившим представлением прокуратуры Октябрьского района города Бишкек, управлению капитального строительства совместно с Межрегиональным управлением Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по городу Бишкек и МП "Бишкекглавархитектура" поручено приостановить строительно-монтажные работы по данному объекту.

Госэкотехинспекция будет проводить проверку проектно-разрешительной документации по объекту девятиэтажного дома на соответствие действующему законодательству в сфере градостроительства и архитектуры. МП "Бишкекглавархитектура" проверит проектно-разрешительную документацию по объекту.

Напомним, что в 2012 году управлению капитального строительства в бессрочное пользование под проектирование и строительство многоэтажного жилого дома с благоустройством территории в микрорайоне № 5 выделен земельный участок.


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URL: https://www.vb.kg/377092
Теги:
Азиз Суракматов, мэрия, строительство, Бишкек, мэр
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