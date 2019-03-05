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Жээнбеков и Калиева обсудили ключевые события в судебной системе

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 5 марта, встретился с председателем Верховного суда страны Гульбарой Калиевой.

Были обсуждены вопросы о проводимой судебно-правовой реформе, меры по усилению обеспечения верховенства права и закона в стране, а также предстоящего XI съезда судей Кыргызской Республики.

Гульбара Калиева проинформировала о вопросах подготовки к предстоящему съезду судей, в котором примут участие около 400 судей со всей страны и около 100 представителей других государственных органов. Кроме того, рассказала о деятельности судей по правоприменению норм новых кодексов и законов, исполнению мероприятий дальнейшей цифровизации в судах.

Глава государства отметил, что основная задача органов судебной системы - это обеспечение верховенства права и закона в стране, повышение роли и эффективной деятельности суда по защите прав и свобод граждан через законное и справедливое правосудие.

"В рамках проводимой судебно-правовой реформы в стране, судейский корпус должен быть очищен от коррупционных элементов, вести прозрачную деятельность, вернуть доверие граждан в справедливое правосудие. Обновление судебной сферы должно стать неотъемлемой частью поступательного развития страны в рамках краткосрочных и долгосрочных направлений Нацстратегии ", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства пожелал успехов в работе предстоящего XI съезда судей КР и поздравил весь судейский корпус страны в лице председателя Верховного суда Гульбары Калиевой с Днем работников судебной системы Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/377093
Теги:
Верховный суд, президент, реформы, судебная реформа, Кыргызстан, Гульбара Калиева, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Ира
05.03.2019, 15:20

Это встреча было неизбежно так как одно из крупных коррупций во время Атамбаева были именно судьи они решали что хотели как хотели с кем хотели. Дольнейшие решения будут жосткими по борьбе с коррупцией 

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Жалоба модератору
Мен
05.03.2019, 15:27

Дал ушул жолугуудан сон балким сот тармагы жакшы жагына багыт алат деп умут кылалы.

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Жалоба модератору
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