Жээнбеков и Калиева обсудили ключевые события в судебной системе

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 5 марта, встретился с председателем Верховного суда страны Гульбарой Калиевой.

Были обсуждены вопросы о проводимой судебно-правовой реформе, меры по усилению обеспечения верховенства права и закона в стране, а также предстоящего XI съезда судей Кыргызской Республики.

Гульбара Калиева проинформировала о вопросах подготовки к предстоящему съезду судей, в котором примут участие около 400 судей со всей страны и около 100 представителей других государственных органов. Кроме того, рассказала о деятельности судей по правоприменению норм новых кодексов и законов, исполнению мероприятий дальнейшей цифровизации в судах.

Глава государства отметил, что основная задача органов судебной системы - это обеспечение верховенства права и закона в стране, повышение роли и эффективной деятельности суда по защите прав и свобод граждан через законное и справедливое правосудие.

"В рамках проводимой судебно-правовой реформы в стране, судейский корпус должен быть очищен от коррупционных элементов, вести прозрачную деятельность, вернуть доверие граждан в справедливое правосудие. Обновление судебной сферы должно стать неотъемлемой частью поступательного развития страны в рамках краткосрочных и долгосрочных направлений Нацстратегии ", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства пожелал успехов в работе предстоящего XI съезда судей КР и поздравил весь судейский корпус страны в лице председателя Верховного суда Гульбары Калиевой с Днем работников судебной системы Кыргызской Республики.