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Депутата Рыскелди Момбекова вызвали на допрос в ГКНБ?

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- Бакыт Стамов
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В пресс-службе ГКНБ опровергли информацию, что депутата Рыскелди Момбекова сегодня вызвали на допрос в Нацкомитет безопасности. Об этом редакции VB.KG сообщил пресс-секретарь ведомства Рахат Сулайманов.

По его словам, народный избранник прибыл в ГКНБ по своей работе.

- Это всего лишь рабочая встреча депутата с председателем ГКНБ. Журналистам перед публикацией следовало бы проверять информацию, - сказал Сулайманов.

Отметим, ранее издание "kalys.media" со ссылкой на собственные источники сообщало, что депутата Рыскелди Момбекова вызвали на допрос в связи с резкими высказываниями в адрес правительства.

В частности, якобы депутат на встрече с жителями жилмассива "ТЭЦ-2" осудил намерение госорганов снести незаконные постройки местных жителей.

"Правительство не должно идти на такую глупость. Власть не сможет снести дома тысячи людей, скорее они сами снесут Белый Дом. Поэтому правительство должно узаконить эти постройки, так как разрешения на них давала администрация Ленинского района Бишкека", - передали они якобы слова Момбекова.


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URL: https://www.vb.kg/377095
Теги:
ГКНБ, революция, Рыскелди Момбеков, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, следствие
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