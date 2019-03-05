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Почетный консул КР в Польше: В нашей стране ждут кыргызских студентов

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- Азамат Касыбеков
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Однажды почетному консулу Кыргызстана в Республике Польша Янушу Кшивошиньскому пришлось быть недипломатичным. Он защищал гражданку той страны, которую представлял. Дипломат отвел в сторону ее обидчика и пригрозил пристрелить как собаку. Больше нашу соотечественницу никто не оскорблял. Мы взяли интервью у человека, который соблюдает наши интересы в самом центре Европы.

- Януш, расскажите о себе.

- Мне 53 года, живу в Польше, много лет пробыл в Италии. Работаю почетным консулом Кыргызстана и веду активную работу в двух направлениях. Первое, это формирование и установление позитивного двустороннего сотрудничества между нашими правительствами и народами. Второе - оказание многосторонней помощи гражданам Кыргызстана в Польше.

Мой основной офис находится в промышленном Гливице, одно из главных и самых зеленых городов в Силезском воеводстве.

Город имеет богатую историю. Он находится на границе двух государств – Польши и Германии, поэтому много раз менял свой статус. После окончания Первой мировой войны по желанию большей части населения вошел в состав Германии. А после второй мировой войны на Потсдамской конференции 1945 года его решили передать под управление Польши.

Еще в XIX веке здесь были построены металлургический, пивоваренные заводы, есть галечный, кирпичные, меловые и стекольные заводы, а также несколько банков. В свободной экономической зоне города расположен автомобильный концерн - General Motors Manufacturing Poland.

В городе функционируют Силезский технологический университет, колледж предпринимательства, польская академия наук, институт химической технологии и несколько научно-исследовательских институтов.

Как видите, город имеет большой потенциал для того, чтобы стать мостом сотрудничества между нашими странами. И первые шаги мы хотим начать с молодежи и ее образования.

- Но в основном наши люди едут в Польшу, чтобы прежде всего работать?

- Да, Польша нуждается в рабочей силе. Но для того, чтобы работать, у нас нужно иметь хорошее местное образование, знать язык, историю и нравы польского народа. Потому я уже договорился с одним из вузов в Бишкеке о направлении кыргызских студентов в Польшу. На недавней встрече с администрацией Силезского технологического университета мы говорили о возможности организации курса русского языка для этого вуза, чтобы было легче общаться со студентами из Кыргызстана. Высшая школа бизнеса в Домброва-Гурниче также намерена работать с молодыми людьми из Кыргызстана.

- С какими проблемами вы как консул сталкиваетесь в своей работе?

- В свое время Польша стремилась в Евросоюз, но в нем мы столкнулись с очень сильной бюрократией. Я сам наполовину поляк, наполовину итальянец, одной ногой там, другой ногой тут. В Италии тоже требуют очень много бумаг, тем самым создавая препятствия хорошим инициативам.

Однажды мне позвонила кыргызская девушка, которая училась в Польше на втором курсе. Она поехала к родителям на каникулы. Собралась обратно в Польшу и обратилась в консульство за визой, но ей отказали! Я изучил ее документы – они были в порядке. Девушка даже заплатила за учебу вперед. Но ей отказали два раза. Как же так? Я стал писать в консульство Польши в Алматы. Пять обращений отправил, но ответа не было. Тогда я позвонил консулу напрямую и у нас состоялся крупный разговор. В итоге ей дали визу. Я считаю, что по статусу законопослушные граждане не должны иметь проблем с визами. Позже я поднял этот вопрос и в МИДе Польши. Ведь мне надо помогать сближению наших стран. А подобные случаи скорее разъединяют.

Как-то мне позвонила молодая кыргызская женщина. Она сказала, что больна, осталась дома с ребенком, они голодают. Девушка жила недалеко, в 40 километрах. Я через 50 минут уже был там. С первого взгляда было видно, что ее кто-то избивал. Сразу вызвал скорую помощь. Через некоторое время приехал ее муж, турок. Он был здоровый, почти два метра ростом. Тогда я его отвел в сторону, поговорил с ним по-мужски. Сказал, что если он еще раз тронет эту девушку, то я его расстреляю как собаку. Он стал орать, что будет обращаться с жалобой в полицию. Это было его право, но я предупредил, что это закончится тем, что его закроют в тюрьму. После он никогда не трогал свою жену, гражданку Кыргызстана

- Но почему же основная проблема, с которой регулярно сталкивают кыргызстанцы в Европе, это визовые трудности?

- Многие ваши соотечественники не знают европейских законов. Например, человек приезжает в Литву, у него только литовская виза. Но он начинает ездить в Польшу, Чехию. Естественно его внешность отличается от местных. Тогда полиция начинает проверять его документы и обнаруживается, что его виза не позволяет находиться в других странах Европы! Кыргызстанца отправляют в специальный лагерь, где содержатся лица, нарушившие визовый режим. В моей практике несколько кыргызских граждан уже находились в таком лагере около трех месяцев, пока не оформили их документы через посольство Кыргызстана в Германии и не экстрадировали домой. Потому очень важно понять, что есть польская виза, а есть Шенгенская виза. По польской визе вы вольны находится на всей территории Польши. Но нигде больше. Если вы из Польши поедете в Германию или Чехию, то будьте готовы к депортации. Все это бюрократия. Есть бюрократия и в Кыргызстане, а в Польше ее еще больше.

- Были ли экстраординарные случаи в вашей практике?

- Как-то в Польше произошла трагедия с одним гражданином Кыргызстана, который приехал в Литву, но находился на территории Польши. Он попал в катастрофу и сгорел в автомобиле. Нужно было идентифицировать тело - доказать, что это гражданин Кыргызстана. Но тут возникла другая проблема. Его семья в Кыргызстане не могла оплатить международную перевозку тела. Я позвонил своему другу, почетному консулу Кыргызстана в Белоруссии. Совместно нашли транспортную компанию, которая предложила доступную по цене услугу. В итоге тело было доставлено в Кыргызстан, и все родственники имели возможность попрощаться с ним и предать земле согласно кыргызским традициям. Семья погибшего была очень благодарна. И они пригласили меня в Кыргызстан. Случайно узнал, что у погибшего есть сын. Я сказал молодому человеку, что если он захочет, то я сделаю все, чтобы он мог учиться в Польше. Он для меня будет как сын. В этой жизни нужно стараться просто быть человеком

Потом столкнулся с другой сложной ситуацией. Гражданин Кыргызстана в Польше преступил закон. Его семья осталась в Кыргызстане. И он был один как перст. Потому был поднят вопрос о том, чтобы оставшийся срок он отбывал в тюрьме на своей земле. Там его могли посещать его семья, дети, друзья, родственники. Я стал обивать все пороги соответствующих министерств в Польше, а затем в Кыргызстане. Я настолько часто звонил в МИД Кыргызстана, что сотрудники стали узнавать меня по голосу. Но вопрос все равно не решался. Я такой человек, что, если начал что-то делать, то стараюсь довести до конца. Если закрыта одна дверь, то стучусь в другую, а если и она закрыта, то зайду через окно. Стал звонить в аппарат президента Кыргызстана. И там работала великолепная женщина Мира Карыбаева. Он начала мне помогать. И уже через две недели начали оформлять документы и арестанта отправили в Бишкек. А ведь мы над этим вопросом работали больше двух лет! Причем больше одного года ждали документы из Кыргызстана.

Ко мне также обращаются и в случае потери паспорта. Ситуация тоже сложная. Я рекомендовал бы срочно обращаться в полицию, все зарегистрировать, проверить фамилию, имя, отчество и другие данные и безотлагательно ехать в Германию, где находится посольство Кыргызстана. Но по дороге у жителя Кыргызстана могут возникнуть проблемы. Его могут задержать, арестовать... Но тут я бессилен. Потому что у меня нет права выдавать паспорт.

- Почему Вы решили стать почетным консулом именно нашей республики? Что вам больше всего нравиться в Кыргызстане?

- Я в этом очень признателен еще одной дочери своего народа, большой патриотке республики Лидии Иманалиевой. Она как символ дружбы между Польшей и Кыргызстаном. Она была послом в Беларуссии, а затем в Австрии. Очень интеллигентная женщина и дипломат с большой буквы. Она хорошо разбирается в людях. Знает, кто на что способен. После нескольких официальных встреч она предложила мне стать почетным консулом Кыргызстана в Польше.

Мне надо было подумать. Работа ответственная. Но предложение было настойчивое. Я понимал, что будет сложно, но желание сблизить два народа было сильнее. Согласился, но с условием, что буду работать только на тот район, где сам живу. Собрал все необходимые документы, прошел все процедуры контроля. Мне бояться было нечего. Человек я законопослушный.

После некоторого времени с учетом моей активности предложили мне стать консулом Кыргызстана в Республике Польша. Я уже три раза посещал Кыргызстан. Но больше всего люблю Кыргызстан летом. Не воспринимаю холод и зиму. Поэтому этим летом хочу поехать с женой в Бишкек. Показать ей потрясающие горы, прекрасное озеро Иссык-Куль, неповторимую картину природы кыргызской земли. Хочу, чтобы жена попробовала изумительный вкус кыргызской кухни. А какое мясо! Такого вкусного мяса я нигде не пробовал!

- Как вы считаете, какие бизнес-проекты были более успешными в моей стране?

- Прежде всего туристические. Я видел во время своей поездки в Кыргызстан туристов из Польши, Чехии, Германии и других стран Европы. Но все же информации о вашей прекрасной стране недостаточно. У Кыргызстана хороший туристический потенциал, но для этого надо улучшать инфраструктуру. Первая проблема – это дорогие билеты в Бишкек через Москву, либо через Стамбул. Надо открывать прямые линии в Бишкек. Это сразу увеличит количество туристов из Европы. Я на днях встретился с крупными туристическими агентствами в Польше. Во время поездки в Бишкек планирую встретится с их коллегами в Бишкеке.

Кроме того, думаю открыть курсы польского языка в Бишкеке. Почему? Например, украинцы в Польше чувствуют себя комфортно, потому что знают язык. Но моим друзьям из Кыргызстана трудно с языком.

Расскажу еще одну историю. Один богатый человек из Кыргызстана хотел работать с Европой. Он по интернету вышел на бизнесмена в Польше. Они начали совместный бизнес по доставке кыргызского угля сюда. Кыргызский партнер начал поставки, но польский коллега, как говорится по-русски, "кинул" его. Почему я говорю об этом? Нельзя найти надежного партнера во всемирной сети. Я думаю наладить надежную коммуникацию между бизнесменами наших государств.


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URL: https://www.vb.kg/377097
Теги:
инвестиции, образование, Польша, сотрудничество, культура, Кыргызстан
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Комментарии
Эмигрант
05.03.2019, 17:34

Я хотел по работать в польше, поехали в алмату сдавать на визу, там в алмате консул всем гражданам кыргызстана отказывает в 90% случаев, нас было 10 человек все кыргызстанцы, только 1 женщине дали остальным отказ. В консульство польши в алмате не подавайте на визу все равно откажут, зря деньги потеряли, консульский сбор 60 евро, +страховка в общем 100 евро потеряли, этот консул ненавидит кыргызов, из за того что наши там нарушают правила пребывания в польше

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