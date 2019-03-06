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Массовой драки у Филармонии, оказывается, не было...

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- Екатерина Улитина
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Драки у Филармонии, видеозапись которой попала в социальные сети, не было. Ее, оказывается, предотвратили появившиеся милиционеры, сообщили VB.KG в ГУВД Бишкека.

- Ведется работа по выяснению личностей людей, которые собрались у Филармонии, и всех обстоятельств произошедшего. Сотрудникам милиции удалось предотвратить конфликт, - отчитались в пресс-службе столичной милиции.

Напомним, накануне в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как около 30 молодых людей собрались у Филармонии. Несколько человек в центре толпы дерутся друг с другом.


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URL: https://www.vb.kg/377101
Теги:
ГУВД, драка, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
Ментам не верью
06.03.2019, 12:05

Такого ответа или пресс релиз от МВД КР было ожидать, они всегда работают на опережение, драку предотвратили и не было народ о чем Вы, мент залетить чем нибудь уволят задним числом вот как надо работать круче чем ОПГшники.

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Местный
06.03.2019, 13:41

Там рядом школа и ученики этой школы еще с советских времен постоянно там устраивали разборки стенка на стенку. 

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