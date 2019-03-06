Массовой драки у Филармонии, оказывается, не было...

Драки у Филармонии, видеозапись которой попала в социальные сети, не было. Ее, оказывается, предотвратили появившиеся милиционеры, сообщили VB.KG в ГУВД Бишкека.

- Ведется работа по выяснению личностей людей, которые собрались у Филармонии, и всех обстоятельств произошедшего. Сотрудникам милиции удалось предотвратить конфликт, - отчитались в пресс-службе столичной милиции.

Напомним, накануне в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как около 30 молодых людей собрались у Филармонии. Несколько человек в центре толпы дерутся друг с другом.