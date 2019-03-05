В Бишкеке без вести пропал подросток

УВД Октябрьского района разыскивает без вести пропавшего Нурматова Дастана, 2002 года рождения.

19 февраля текущего года вышел из дома по адресу: г. Бишкек ж/м Алтын-Ордо.

Приметы: рост 150-160 см., волосы рыжие, глаза карие, худощавого телосложения.

Был одет: черная куртка, черная кофта, темного цвета спортивные брюки, черные ботинки (похожие на берцы).

Уважаемые граждане!

Если Вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Нурматова Дастана, просим сообщить в УВД Октябрьского района по телефонам: (0312) 54-41-84, (0555) 01-17-17, (0550) 10-22-38, (0554) 10-21-47, (0553) 10-28-39.