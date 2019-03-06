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Вернулся домой гражданин КР, участвовавший в боевых действиях в Сирии

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- ВБ
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27 февраля в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ совместно с ГПС Кыргызской Республики при незаконном пересечении государственной границы задержан гражданин КР "Т.Н.", 1993 г.р., уроженец Ошской области.

По установленным данным, "Т.Н.", находясь на территории Сирии в составе террористических бандформировании, проходил специальную и диверсионно-террористическую подготовку, принимал участие в боевых действиях против правительственных войск САР. В последующем по указанию главарей международных террористических организаций целенаправленно выехал из зоны боевых действий в целях оседания и ожидания указаний по реализации террористических устремлений в одной из стран СНГ/ЦАР.

В настоящее время в рамках материалов досудебного производства, зарегистрированного в ЕРПП, проводятся оперативно-следственные мероприятия. В отношении задержанного принята мера пресечения в виде заключения под стражу.


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URL: https://www.vb.kg/377108
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, Сирия, экстремизм, терроризм, Кыргызстан
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