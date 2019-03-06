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В Бишкеке грабители, угрожая оружием, отобрали 310 тысяч долларов

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- ВБ
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6 марта 2019 года в ОВД Аламединского района поступило сообщение по факту дорожно-транспортного происшествия.

На место сразу же выехала следственно-оперативная группа ОВД Аламединского района, где по приезду было установлено, что в селе Беш-Кунгей неизвестные лица совершили разбойное нападение на водителя автомашины марки "Тойота-Харриер", и похитили денежные средства в сумме более 310 тысяч долларов США. Выяснилось что в машине находились водитель

53-летний гр. С.Б. и его жена 57-летняя С.М.

По предварительным данным, в машину пострадавших врезался "Субару-Форестер", двое неизвестных вышли и, применив неустановленное оружие, забрали денежные средства.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП в соответствии со статьей 202 (разбой) УК Кыргызской Республики.

В настоящий момент следственной службой ОВД Аламединского района необходимым службам даны следственные поручения. Ориентирован весь личный состав ОВД района Чуйской области, г.Бишкек. В настоящее время из наиболее опытных сотрудников ГУВД Чуйской области и ОВД Аламединского района создана следственно-оперативная группа для раскрытия данного

преступления. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Пострадавшие госпитализированы в территориальную больницу с различными травмами.


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URL: https://www.vb.kg/377110
Теги:
ГУВД, МВД, ограбление, Чуйская область, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
Читатель Вечерки
06.03.2019, 11:28

"...И  похитили денежные средства в сумме более 310 тысячи долларов США..."

Откуда такая крупная сумма ? Наркотики ?

Конечно, можно сказать, что особняк продали - но надо быть глупцом, чтобы получать такие деньги наличкой и возить их в машине. Через банк надо операции проводить.

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Гражданин
06.03.2019, 11:57

Явная утечка информации. Кто то из своих слил. Потом навар поделят

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Читатель
06.03.2019, 12:04

Так и будет занимать кресла некомпетентное руководство МВД? Неужели не могут отправить их в отставку, назначив новых компетентных и чистых профессионалов? Что творится в стране? Где милиция и чем она занимается? Это же беспредел!!!

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Сэм
06.03.2019, 12:43

Явная подстава....кто то сдал перевозчиков налички.

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Просто
06.03.2019, 12:45

Читатель

Так и будет занимать кресла некомпетентное руководство МВД? Неужели не могут отправить их в отставку, назначив новых компетентных и чистых профессионалов? Что творится в стране? Где милиция и чем она занимается? Это же беспредел!!!

Причем тут руководство МВД ???

Где тут беспредел ???

Одни, к сожалению!!! не доверяют банкам!!! другие!!! этим воспользовались!!!

Кто это сделал, в любом случае!!! найдут!!!

Предают только свои..

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32
06.03.2019, 12:57

Наверное инфо слили из банка или родственники.

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