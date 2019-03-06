В Бишкеке грабители, угрожая оружием, отобрали 310 тысяч долларов

6 марта 2019 года в ОВД Аламединского района поступило сообщение по факту дорожно-транспортного происшествия.

На место сразу же выехала следственно-оперативная группа ОВД Аламединского района, где по приезду было установлено, что в селе Беш-Кунгей неизвестные лица совершили разбойное нападение на водителя автомашины марки "Тойота-Харриер", и похитили денежные средства в сумме более 310 тысяч долларов США. Выяснилось что в машине находились водитель

53-летний гр. С.Б. и его жена 57-летняя С.М.

По предварительным данным, в машину пострадавших врезался "Субару-Форестер", двое неизвестных вышли и, применив неустановленное оружие, забрали денежные средства.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП в соответствии со статьей 202 (разбой) УК Кыргызской Республики.

В настоящий момент следственной службой ОВД Аламединского района необходимым службам даны следственные поручения. Ориентирован весь личный состав ОВД района Чуйской области, г.Бишкек. В настоящее время из наиболее опытных сотрудников ГУВД Чуйской области и ОВД Аламединского района создана следственно-оперативная группа для раскрытия данного

преступления. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Пострадавшие госпитализированы в территориальную больницу с различными травмами.