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Житель Балыкчы зарезал насмерть одного, и ранил другого знакомого

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- Екатерина Улитина
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В Балыкчы в ночь с 3 на 4 марта произошло убийство. Об этом VB.KG сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

По данным правоохранительных органов, сообщение поступило от врачей станции "Скорой помощи" в 00.25. Медики рассказали, что около половины двенадцатого к ним привезли двух пациентов с проникающими колото-резанными ранениями.

- Первый пациент, 1991 года рождения, с проникающим ранением в шею скончался, не приходя в сознание. У второго – ножевое ранение с левой стороны живота. Он в тяжелом состоянии госпитализирован в отделение реанимации, - рассказали в УВД области.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре преступлений и проступков по статье 130 УК (убийство).

- По горячим следам был задержан подозреваемый в преступлении. Им оказался житель города Балыкчы 1991 года рождения. Он уже дал признательные показания. Рассказал, что он был знаком с обоими пострадавшими. Между ними произошла ссора, он достал нож и ранил их. Потерпевший, оставшийся в живых, пока не давал показания. Ведется расследование, - заключили в УВД Иссык-Кульской области.

Подозреваемый по решению суда арестован на время следствия. Ранее он был судим за хранение наркотиков и грабеж.


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URL: https://www.vb.kg/377111
Теги:
Балыкчы, Иссык-Кульская область, ранение, убийство, Кыргызстан, УВД
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Комментарии
Читатель
06.03.2019, 12:03

Так и будет занимать кресла некомпетентное руководство МВД? Неужели не могут отправить их в отставку, назначив новых компетентных и чистых профессионалов? Что творится в стране? Где милиция и чем она занимается? Это же беспредел!!!

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