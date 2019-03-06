Житель Балыкчы зарезал насмерть одного, и ранил другого знакомого

В Балыкчы в ночь с 3 на 4 марта произошло убийство. Об этом VB.KG сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

По данным правоохранительных органов, сообщение поступило от врачей станции "Скорой помощи" в 00.25. Медики рассказали, что около половины двенадцатого к ним привезли двух пациентов с проникающими колото-резанными ранениями.

- Первый пациент, 1991 года рождения, с проникающим ранением в шею скончался, не приходя в сознание. У второго – ножевое ранение с левой стороны живота. Он в тяжелом состоянии госпитализирован в отделение реанимации, - рассказали в УВД области.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре преступлений и проступков по статье 130 УК (убийство).

- По горячим следам был задержан подозреваемый в преступлении. Им оказался житель города Балыкчы 1991 года рождения. Он уже дал признательные показания. Рассказал, что он был знаком с обоими пострадавшими. Между ними произошла ссора, он достал нож и ранил их. Потерпевший, оставшийся в живых, пока не давал показания. Ведется расследование, - заключили в УВД Иссык-Кульской области.

Подозреваемый по решению суда арестован на время следствия. Ранее он был судим за хранение наркотиков и грабеж.