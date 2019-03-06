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Абдрахманов: Есть документ, где стоят подписи членов политсовета

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- Бакыт Стамов
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Заявление депутата Ирины Карамушкиной о том, что как такового политсовета не было, который принял решение провести очередной съезд СДПК 3 апреля, абсолютно не опирается на факты. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился лидер движения "СДПК без Атамбаева" Сагынбек Абдрахманов.

По его словам, на заседании политсовета был как раз кворум. То есть из 34 членов центрального органа партии присутствовали 19 человек.

- Есть соответствующий документ, где стоят подписи членов политсовета и который мы предоставим в качестве доказательства нашим оппонентам. Мы стараемся работать исключительно по закону и в данном случае как раз все сделано по Уставу партии. Только поэтому мы ранее настаивали, чтобы политсовет рассмотрел наши требования и принял соответствующие решения. На повестке дня стояли три вопроса: признание незаконным исключения из партии Исы Омуркулова, Кожобека Рыспаева и меня, созыв очередного съезда партии и отмена решения, принятого на заседании политовета СДПК 31 октября 2018 года о созыве 18 съезда партии, назначенного на 6 апреля 2019 года. Большинством голосов политсовет удовлетворил наши заявления, - сказал Абдрахманов.

Также он опроверг слова своих оппонентов, что их движение поддерживает власть.

- Как я раньше говорил, если бы это было так, то мы давно бы провели съезд. В пользу моего утверждения говорит и тот факт, что на последнем заседании политсовета не все поддержали решение о проведении съезда 3 апреля. Так, к примеру, депутат Чыныбай Турсунбеков во время голосования воздержался. И меня это радует. Значит он обдуманно подошел к этому и у него на этот счет есть свое мнение. В конце концов мы живем по демократическим принципам, - отметил собеседник редакции.

В то же время он вновь напомнил, что движение "СДПК без Атамбаева" просуществует до предстоящего съезда.

- Еще раз повторяю, мы не отдельное политическое объединение, а всего лишь инициативная группа внутри СДПК. Поэтому нам и не нужно было регистрироваться, как нас в этом упрекали. Согласно Уставу партии мы имеем право на выдвижение каких-либо инициатив и мы воспользовались этим правом. Наша цель была очистить партию от людей, которые ее дискредитировали. Поэтому на съезде, который пройдет 3 апреля текущего года, наше движение перестанет существовать, - добавил Сагынбек Уметалиевич.

Напомним, ранее лидер движения "СДПК без Атамбаева" Сагынбек Абдрахманов сообщил, что политсовет СДПК большинством голосов принял решение провести съезд 3 апреля текущего года.

На следующий день заместители председателя СДПК Алмазбека Атамбаева провели пресс-конференцию, на которой заявили, что никакого политсовета не было. В частности, Ирина Карамушкина отметила, что Исе Омуркулову не удалось собрать кворум.

"Омуркулов заявляет, что на заседании политсовета был кворум. На самом деле 7 человек были в штабе, 4 депутата были в Жогорку Кенеше, а 4 члена политсовета сидят в тюрьме", - сказала она.


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URL: https://www.vb.kg/377115
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ирина Карамушкина, Иса Омуркулов, СДПК, конфликт, Кыргызстан, Сагынбек Абдрахманов, СДПК без Атамбаева
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Комментарии
Болотбек
06.03.2019, 17:27

Интересно,а лидер этого движения может озвучить количество граждан состоящих в этом движении и количество граждан поддерживающих это движение? Уверен не может. Лично меня это его блаблабла надоело. Хочешь бороться с АША создай себе партию. Или слабо.

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надоели
06.03.2019, 18:50


Поэтому на съезде, который пройдет 3 апреля текущего года, наше движение перестанет существовать, - добавил Сагынбек Уметалиевич.

потому что этот клоун надоел, и нашли более влиятельного Омуркулова?

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