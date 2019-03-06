Кому помешал Петрушевский?

Уже бывший директор Центра реабилитации детей и молодежи Алексей Петрушевский не согласен с решением о своем увольнении и намерен судиться с Управлением социального развития мэрии Бишкека. Об этом он сообщил в разговоре с VB.KG.

- Сегодня в 11 утра меня вызвали и, не объясняя причин, сообщили об увольнении. Похоже, что это решение политическое. В последнее время я много писал жалоб депутатам и в другие ведомства, в которых рассказывал о том, что Рысбаева (Аида Рысбаева, начальник управления социального развития мэрии города Бишкека – VB.KG) и другие люди ввели в заблуждение депутатов городского кенеша и общественность. Они убедили, что вместо Центра реабилитации детей и молодежи можно открыть детский сад, но это не так, - уверен Алексей Петрушевский.

По его словам, открыть детский сад в здании центра для беспризорных детей невозможно. Во-первых, на его территории находится общежитие, где живут выпускники детских домов. Огородить территорию невозможно, а значит 18-20-летние ребята будут соседствовать с дошкольниками. Во-вторых, там нет места, чтобы построить детские площадки для прогулок.

- Я рад, что успел написать и отправить до увольнения свои критические замечания о работе управления соцразвития столицы. Они пришли, чтобы развалить центр, и они этого добились. После моего увольнения им уже никто не мешает. Теперь я намерен обратиться в суд и добиться отмены этого решения, - сказал Петрушевский.

Он добавил, что половина коллектива Центра уже написали заявления об увольнении по собственному желанию.

О том, что Алексея Петрушевского уволили, сегодня сообщила пресс-служба мэрии Бишкека со ссылкой на решение Управления социального развития при мэрии. Директора центра уволили на основании пункта 12 статьи 83 (Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными законами) и пункта 2 статьи 326 (Дополнительные основания для расторжения трудового договора с руководителем организации в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о досрочном прекращении трудового договора).

При этом ранее депутаты городского кенеша приняли решение закрыть центр реабилитации детей и молодежи, который работает в Бишкеке с 1993 года. В пресс-службе БГК VB.KG сообщили, что депутаты лично посетили центр и пришли к мнению, что здание нужно отдать детскому саду, а детей, оказавшихся без попечения родителей, распределить по другим центрам и детским домам. Окончательное решение по этому вопросу должна принять мэрия.

В начале прошлого года Алексей Петрушевский рассказал о соцработниках, которые пытались отдать двух сестер на усыновление иностранным гражданам, хотя семья кыргызстанцев уже подготовила документы, чтобы забрать девочек к себе.

После этого директора обвинили в нерациональных тратах городского бюджета. Он позволял жить и кормил детей, зарегистрированных в других регионах страны. Петрушевский неоднократно заявлял, что после этого соцработники перестали привозить к нему детей. Число воспитанников сократилось с 80 до 20 человек.

Реабилитационный центр не рассчитан на постоянное проживание. Сюда привозят детей, которые временно остались без попечения родителей. Сотрудники центра восстанавливали им документы, разыскивали родственников и отдавали в семьи. Если в течение нескольких месяцев опекунов найти не удавалось, детей распределяли в детские дома.