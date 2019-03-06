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Кому помешал Петрушевский?

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- Екатерина Улитина
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Уже бывший директор Центра реабилитации детей и молодежи Алексей Петрушевский не согласен с решением о своем увольнении и намерен судиться с Управлением социального развития мэрии Бишкека. Об этом он сообщил в разговоре с VB.KG.

- Сегодня в 11 утра меня вызвали и, не объясняя причин, сообщили об увольнении. Похоже, что это решение политическое. В последнее время я много писал жалоб депутатам и в другие ведомства, в которых рассказывал о том, что Рысбаева (Аида Рысбаева, начальник управления социального развития мэрии города Бишкека – VB.KG) и другие люди ввели в заблуждение депутатов городского кенеша и общественность. Они убедили, что вместо Центра реабилитации детей и молодежи можно открыть детский сад, но это не так, - уверен Алексей Петрушевский.

По его словам, открыть детский сад в здании центра для беспризорных детей невозможно. Во-первых, на его территории находится общежитие, где живут выпускники детских домов. Огородить территорию невозможно, а значит 18-20-летние ребята будут соседствовать с дошкольниками. Во-вторых, там нет места, чтобы построить детские площадки для прогулок.

- Я рад, что успел написать и отправить до увольнения свои критические замечания о работе управления соцразвития столицы. Они пришли, чтобы развалить центр, и они этого добились. После моего увольнения им уже никто не мешает. Теперь я намерен обратиться в суд и добиться отмены этого решения, - сказал Петрушевский.

Он добавил, что половина коллектива Центра уже написали заявления об увольнении по собственному желанию.

О том, что Алексея Петрушевского уволили, сегодня сообщила пресс-служба мэрии Бишкека со ссылкой на решение Управления социального развития при мэрии. Директора центра уволили на основании пункта 12 статьи 83 (Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными законами) и пункта 2 статьи 326 (Дополнительные основания для расторжения трудового договора с руководителем организации в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о досрочном прекращении трудового договора).

При этом ранее депутаты городского кенеша приняли решение закрыть центр реабилитации детей и молодежи, который работает в Бишкеке с 1993 года. В пресс-службе БГК VB.KG сообщили, что депутаты лично посетили центр и пришли к мнению, что здание нужно отдать детскому саду, а детей, оказавшихся без попечения родителей, распределить по другим центрам и детским домам. Окончательное решение по этому вопросу должна принять мэрия.

В начале прошлого года Алексей Петрушевский рассказал о соцработниках, которые пытались отдать двух сестер на усыновление иностранным гражданам, хотя семья кыргызстанцев уже подготовила документы, чтобы забрать девочек к себе.

После этого директора обвинили в нерациональных тратах городского бюджета. Он позволял жить и кормил детей, зарегистрированных в других регионах страны. Петрушевский неоднократно заявлял, что после этого соцработники перестали привозить к нему детей. Число воспитанников сократилось с 80 до 20 человек.

Реабилитационный центр не рассчитан на постоянное проживание. Сюда привозят детей, которые временно остались без попечения родителей. Сотрудники центра восстанавливали им документы, разыскивали родственников и отдавали в семьи. Если в течение нескольких месяцев опекунов найти не удавалось, детей распределяли в детские дома.


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URL: https://www.vb.kg/377117
Теги:
Алексей Петрушевский, дети, молодежь, социальная защита, увольнение, Бишкек, мэрия
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Комментарии
Болотбек
06.03.2019, 17:30

Интересно,а гарант знает об.этом центре? А если знает,то что думает о этой ситуации?

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Жалоба модератору
Бишкек
06.03.2019, 19:57

У него еще совести хватает оспаривать увольнение ,развел бардак в госучреждении,детьми прикрывался,,судить и сажать его надо и надолго.И все его деяния выставить открыто чтоб горожане знали его истинное лицо.И суд сделать открытым,чтоб другие увидели и задумались

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Пикир
06.03.2019, 21:40

Рысбаева пешка в этой игре против Петрушевского. Кстати совсем недавно сама судилась из-за "незаконного увольнения" с должности директора ЦСМ,забыла наверное что это такое

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