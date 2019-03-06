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Посольство России в КР обвинило "5 канал" в тиражировании фейковых новостей

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- Оксана Гут
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21 февраля в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета им. А.Малдыбаева перед концертом Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Черноморского флота состоялась церемония посвящения в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия" детей российских военнослужащих, которые проходят службу в составе Объединённой российской военной базы на территории Кыргызской Республики. Об этом сообщает посольство Российской Федерации.

Однако, как отмечают в диппредставительстве, 4 марта в эфире "Пятого канала" в рубрике "О главном" ее ведущий Нарын Айып заявил о том, что в Кыргызстане создан Юнармейский отряд имени генерала Панфилова. "При этом без тени смущения утверждается, что дети суверенного Кыргызстана якобы давали клятву российскому контр-адмиралу", - подчеркивают в посольстве.

- Российские юнармейцы, также как их сверстники в Кыргызстане, свято чтят подвиги многонационального советского народа, отстоявшего в боях с фашизмом свободу и независимость Родины, освободивших от коричневой чумы государства Европы. Имя и подвиг военного комиссара Киргизской ССР Ивана Васильевича Панфилова, командира 336-й стрелковой дивизии, сформированной в Киргизии и Казахстане, отстоявшей подступы к Москве в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941 году, легендарно и не может давать повода для дешевых измышлений. Упомянутые концерт и церемония имели открытый характер, в зрительном зале были широко представлены участники республиканских ветеранских организаций, военнослужащие Объединенной военной базы. Досадно, что авторы программы не удосужились посетить заранее анонсированный концерт артистов всемирно известного Ансамбля песни и пляски Черноморского флота, что позволило бы избежать появления заведомо ложной информации, - говорится в сообщении.

Посольство Российской Федерации считает недопустимым тиражирование фейковых новостей в программах достаточно популярного в стране телеканала. При этом в диппредставительстве уверяют, что "подобные сюжеты, чем бы ни руководствовались их создатели, продиктованы интересами, далекими от подлинных чаяний народов России и Кыргызстана".


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URL: https://www.vb.kg/377119
Теги:
посольство, Россия, телевидение, армия, Кыргызстан, Нарын Айып
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Комментарии
Амалия
06.03.2019, 17:37

Айып этот провокатор т русофоб. Как его вообще на государственный канал пустили

0
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Чача
06.03.2019, 17:40

Нарын Аип продажный американский ***** ..... грантоет и пендосовская марионетка  .... как его вообще взяли на государственный канал? Текебаевская и Отунбаевская подстилка 

0
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Олег
06.03.2019, 18:23

Нарын он продажный лис,если ему дадут денег и скажут хаить трампа он будет травить главное плати

-1
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Алик
06.03.2019, 20:14

Аип это последний ***** не достоиный

0
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Vv
06.03.2019, 20:25

Бомбануло то как у рашек. Айып это островок здравомыслия в мракобесии

-1
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Султан
06.03.2019, 20:26

Про Панфиловцев история говорит о другом, это вымысел газетчика.

И вообще идеализация войны не есть хорошо. Это пропаганда российской истории " типа вот вы с нами вам было так хорошо, а сейчас вы говно!".

А свою юнармию пускай зомбируют в другом месте!

-1
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Иван
06.03.2019, 20:30

Нарын - это проамериканский фашист, который продался евреям за деньги и пляшет под их сионитскую дутку. Он ненавидит мусульман и поэтому выступает против России, которая на протяжении всей истории защищала мусульманские народы от американских, иранских и турецких захватчиков. 

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Жама
06.03.2019, 20:42

Vv

Бомбануло то как у рашек. Айып это островок здравомыслия в мракобесии

Оооо))) защитники этого недалёкого грантоеда налетели))) или это сам Нарын?))) Ребят, он родину уже давно продал, весь кыргызский народ для него разменная монета и все.

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Азат
06.03.2019, 21:32

Нарын Айып в принципе обиженный человек. Потому его репортажи и интервью это желание отомстить всем людям сразу и оптом. Лично я не смотрю его программы.

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