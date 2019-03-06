Посольство России в КР обвинило "5 канал" в тиражировании фейковых новостей

21 февраля в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета им. А.Малдыбаева перед концертом Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Черноморского флота состоялась церемония посвящения в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия" детей российских военнослужащих, которые проходят службу в составе Объединённой российской военной базы на территории Кыргызской Республики. Об этом сообщает посольство Российской Федерации.

Однако, как отмечают в диппредставительстве, 4 марта в эфире "Пятого канала" в рубрике "О главном" ее ведущий Нарын Айып заявил о том, что в Кыргызстане создан Юнармейский отряд имени генерала Панфилова. "При этом без тени смущения утверждается, что дети суверенного Кыргызстана якобы давали клятву российскому контр-адмиралу", - подчеркивают в посольстве.

- Российские юнармейцы, также как их сверстники в Кыргызстане, свято чтят подвиги многонационального советского народа, отстоявшего в боях с фашизмом свободу и независимость Родины, освободивших от коричневой чумы государства Европы. Имя и подвиг военного комиссара Киргизской ССР Ивана Васильевича Панфилова, командира 336-й стрелковой дивизии, сформированной в Киргизии и Казахстане, отстоявшей подступы к Москве в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941 году, легендарно и не может давать повода для дешевых измышлений. Упомянутые концерт и церемония имели открытый характер, в зрительном зале были широко представлены участники республиканских ветеранских организаций, военнослужащие Объединенной военной базы. Досадно, что авторы программы не удосужились посетить заранее анонсированный концерт артистов всемирно известного Ансамбля песни и пляски Черноморского флота, что позволило бы избежать появления заведомо ложной информации, - говорится в сообщении.

Посольство Российской Федерации считает недопустимым тиражирование фейковых новостей в программах достаточно популярного в стране телеканала. При этом в диппредставительстве уверяют, что "подобные сюжеты, чем бы ни руководствовались их создатели, продиктованы интересами, далекими от подлинных чаяний народов России и Кыргызстана".